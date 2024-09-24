Насыпной яблочный пирог, несмотря на такой нестандартный способ его приготовления, получается невероятно вкусным, сочным и нежным, просто тающим во рту.

Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", украинская фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить насыпной яблочный пирог "Три стакана".

"Самый простой из всех возможных пирогов! И получится он у вас очень вкусным, если яблоки возьмете очень сочные! Это обязательно! Если они сладкие – кладите меньше сахара!!! Потому что будет слишком сладко", – советует блогерка.

Для приготовления насыпного яблочного пирога "Три стакана" нам понадобятся следующие ингредиенты:

манная крупа – 1 стакан

мука – 1 стакан

сахар – 1 стакан (но по желанию можно уменьшить до 0,5 стакана)

яблоки – 1,5 кг

сливочное масло (холодное) – 150-180 г

корица – по вкусу

Отдельно смешиваем сухие ингредиенты: муку, манку и сахар. Отдельно натираем яблоки на крупной терке.

Блогерка отметила, что для этого рецепта идеально подойдет форма размерами 15/25 см или круглая диаметром 25-26 см.

В форму для запекания слоями насыпаем:

1/3 сухой смеси

1/2 яблок

1/3 сухой смеси

1/2 яблок

1/3 сухой смеси

А сверху натираем холодное сливочное масло и посыпаем корицей по вкусу.

Выпекать насыпной пирог "Три стакана" нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50-60 минут. Даем пирогу полностью остыть, а затем нарезаем и наслаждаемся. Пирог получается очень сочным и нежным.

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