Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", украинская фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить насыпной яблочный пирог "Три стакана".
"Самый простой из всех возможных пирогов! И получится он у вас очень вкусным, если яблоки возьмете очень сочные! Это обязательно! Если они сладкие – кладите меньше сахара!!! Потому что будет слишком сладко", – советует блогерка.
Для приготовления насыпного яблочного пирога "Три стакана" нам понадобятся следующие ингредиенты:
- манная крупа – 1 стакан
- мука – 1 стакан
- сахар – 1 стакан (но по желанию можно уменьшить до 0,5 стакана)
- яблоки – 1,5 кг
- сливочное масло (холодное) – 150-180 г
- корица – по вкусу
Отдельно смешиваем сухие ингредиенты: муку, манку и сахар. Отдельно натираем яблоки на крупной терке.
Блогерка отметила, что для этого рецепта идеально подойдет форма размерами 15/25 см или круглая диаметром 25-26 см.
В форму для запекания слоями насыпаем:
- 1/3 сухой смеси
- 1/2 яблок
- 1/3 сухой смеси
- 1/2 яблок
- 1/3 сухой смеси
А сверху натираем холодное сливочное масло и посыпаем корицей по вкусу.
Выпекать насыпной пирог "Три стакана" нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50-60 минут. Даем пирогу полностью остыть, а затем нарезаем и наслаждаемся. Пирог получается очень сочным и нежным.
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