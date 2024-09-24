Этот суп — простое и вкусное блюдо, которое прекрасно подходит для семейных ужинов.
В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood заметил в Инстаграм, приготовленный из доступных ингредиентов, суп удивит очень нежным вкусом. текстурой и ярким вкусом.
Ингредиенты на 4 порции:
- 1 луковица, мелко нарезанная
- 1 средняя морковь, нарезанная тонко
- 1 перец, нарезанный
- 2-3 картофелины, нарезанные кубиком (опционально)
- 200 г шампиньонов, нарезанных слайсами
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. паприки
- 1 ч.л. орегано
- 2 зубчика чеснока, измельчить
- Соль, перец по вкусу
- 1 л овощного бульона
- Пучок шпината
- 1 ст.л. томатной пасты
- 200 мл жирных сливок
Приготовление:
Разогрейте масло в кастрюле, добавьте лук, морковь, перец и тушите 4-5 минут, пока овощи не пропарятся и не станут мягче.
Добавьте томатную пасту, грибы, картофель, чеснок и пряности, продолжайте готовить, помешивая, еще 5 минут.
Влейте овощной бульон, доведите до кипения и варите на среднем огне 12-15 минут под крышкой.
Добавьте шпинат и варите еще 2 минуты. Затем влейте сливки и готовьте еще минуту.
Подавайте суп с зеленью и подсушенным хлебом.
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