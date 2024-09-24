Если еще добавить грибы и сливки в такой суп, можно сделать его еще более кремовым и насыщенным.

Этот суп — простое и вкусное блюдо, которое прекрасно подходит для семейных ужинов.

В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood заметил в Инстаграм, приготовленный из доступных ингредиентов, суп удивит очень нежным вкусом. текстурой и ярким вкусом.

Ингредиенты на 4 порции:

1 луковица, мелко нарезанная

1 средняя морковь, нарезанная тонко

1 перец, нарезанный

2-3 картофелины, нарезанные кубиком (опционально)

200 г шампиньонов, нарезанных слайсами

3 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. паприки

1 ч.л. орегано

2 зубчика чеснока, измельчить

Соль, перец по вкусу

1 л овощного бульона

Пучок шпината

1 ст.л. томатной пасты

200 мл жирных сливок

Приготовление:

Разогрейте масло в кастрюле, добавьте лук, морковь, перец и тушите 4-5 минут, пока овощи не пропарятся и не станут мягче.

Добавьте томатную пасту, грибы, картофель, чеснок и пряности, продолжайте готовить, помешивая, еще 5 минут.

Влейте овощной бульон, доведите до кипения и варите на среднем огне 12-15 минут под крышкой.

Добавьте шпинат и варите еще 2 минуты. Затем влейте сливки и готовьте еще минуту.

Подавайте суп с зеленью и подсушенным хлебом.

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