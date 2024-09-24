Популярные японские оладьи с овощами, которые идеально подходят для быстрого и вкусного ужина, можно быстро сделать дома.

Такая уличная еда довольно популярна в Японии из-за своей легкости и насыщенного вкуса.

В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood поделилася, как сделать такое лакомство и удивить близких или гостей за столом.

Ингредиенты для теста:

2 яйца

120 мл холодной воды

¾ стакана муки

½ ч.л. разрыхлителя

1 ст.л. соевого соуса

Соль по вкусу

Дополнительно:

250 г капусты, нашинкованной

1 морковь, тонко нарезанная соломкой

Половина луковицы, мелко нарезанная

1 картофелина, нарезанная соломкой

Пучок зеленого лука, мелко нарезанный

Для соуса:

3 ст.л. кетчупа

2 ст.л. соевого соуса

1 ч.л. сахара

Для подачи:

Майонез

Кунжут

Чили

Зеленый лук

Лист нори, мелко нарезанный

Приготовление:

В большой миске смешайте яйца, холодную воду, муку, разрыхлитель, соевый соус и соль. Оставьте тесто на 15 минут.

Добавьте в тесто все нарезанные овощи: капусту, морковь, лук, картофель и зелёный лук. Тщательно перемешайте, чтобы овощи не оставались комками.

Разогрейте на сковороде растительное масло на среднем огне. Выложите часть овощной смеси на сковороду, разровняйте её лопаткой, чтобы получился ровный оладий.

Обжаривайте оладьи с обеих сторон, переворачивая их, чтобы они прожарились равномерно. Процесс жарки займет примерно 5-7 минут на одну сторону.

Смешайте кетчуп, соевый соус и сахар. Готовые оладьи смажьте соусом. Поверх нанесите полоски майонеза, посыпьте кунжутом, чили, зелёным луком и мелко нарезанным нори. Подавайте горячими.

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