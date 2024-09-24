Пампушки из цуккини — это хрустящие снаружи и нежные внутри итальянские закуски, которые можно подавать даже как основное блюдо с другими перекусами.

Эти итальянские пампушки из цуккини – это идеальное сочетание хрустящей корочки и нежной начинки с ароматом пармезана и итальянских трав.

В социальной сети Инстаграм food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood представил вкусный выбор для аперитива или легкого перекуса, по совету кулинара, его можно приготовить очень быстро.

Ингредиенты:

Мука — 200 г

Вода — 200 мл

Соль — ½ ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Пармезан (тёртый) — 50 г

Кабачки/цуккини — 400 г (натереть и хорошо отжать)

Итальянские травы — ½–⅔ ч. л.

Соль и перец — по вкусу

Масло для жарки

Приготовление:

Натереть кабачки на крупной тёрке, слегка присолить и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость.

В миске смешать муку и воду до однородности. Добавить разрыхлитель, тертый пармезан, отжатые кабачки, итальянские травы, соль и перец. Хорошо перемешать.

Разогреть масло в сковороде на среднем огне. Столовой ложкой выкладывать порции теста, формируя пончики. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.

Пампушки можно подавать с любимыми соусами или есть просто так.

Последние новости Украины:

С таким маринадом малосольные огурцы получаются невероятно вкусными и пикантными: новый рецепт.

Вкусный завтрак за 15 минут: финалистка "Мастер Шеф" поделилась простым рецептом.

Секрет вкусных и сочных отбивных: шеф-повар дал простой рецепт маринада.