Эти итальянские пампушки из цуккини – это идеальное сочетание хрустящей корочки и нежной начинки с ароматом пармезана и итальянских трав.
В социальной сети Инстаграм food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood представил вкусный выбор для аперитива или легкого перекуса, по совету кулинара, его можно приготовить очень быстро.
Ингредиенты:
- Мука — 200 г
- Вода — 200 мл
- Соль — ½ ч. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Пармезан (тёртый) — 50 г
- Кабачки/цуккини — 400 г (натереть и хорошо отжать)
- Итальянские травы — ½–⅔ ч. л.
- Соль и перец — по вкусу
- Масло для жарки
Приготовление:
Натереть кабачки на крупной тёрке, слегка присолить и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать лишнюю жидкость.
В миске смешать муку и воду до однородности. Добавить разрыхлитель, тертый пармезан, отжатые кабачки, итальянские травы, соль и перец. Хорошо перемешать.
Разогреть масло в сковороде на среднем огне. Столовой ложкой выкладывать порции теста, формируя пончики. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.
Пампушки можно подавать с любимыми соусами или есть просто так.
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