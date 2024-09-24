Запеченный картофель с лимоном, чесноком и орегано приобретает насыщенный аромат и аппетитную румяную корочку.

Этот ароматный и простой в приготовлении картофель с лимоном идеально подходит для уютного ужина.

В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood рассказал, блюдо с таким легким греческим акцентом будет отличным дополнением к деревенскому салату или соусу дзадзики.

Ингредиенты (на 1 кг картофеля):

Картофель — 1 кг (нарезать ломтиками)

Лук — 2 шт. (нарезать полукольцами)

Чеснок — 4-5 зубчиков (нарезать)

Лимон (сок и цедра) — 1 шт.

Соль и перец — по вкусу

Орегано — 1 ч. л.

Чили — по желанию

Овощной бульон — 300 мл

Оливковое масло — 70 мл

Горчица — 1 ч. л. (опционально)

Фета — по желанию

Зелень петрушки — измельчить для подачи

Приготовление:

Нарежьте картофель ломтиками, лук полукольцами и чеснок тонкими ломтиками.

В глубокой миске смешайте картофель, лук, чеснок, лимонный сок и цедру. Добавьте соль, перец, орегано, чили (если используете), овощной бульон, оливковое масло и горчицу.

Выложите всё в глубокий противень, накройте фольгой и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 40-50 минут. Через 20-25 минут снимите фольгу, чтобы картофель подрумянился.

Посыпьте готовый картофель измельченной зеленью петрушки. По желанию добавьте кусочки феты для дополнительного вкуса.

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