Этот ароматный и простой в приготовлении картофель с лимоном идеально подходит для уютного ужина.
В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood рассказал, блюдо с таким легким греческим акцентом будет отличным дополнением к деревенскому салату или соусу дзадзики.
Ингредиенты (на 1 кг картофеля):
- Картофель — 1 кг (нарезать ломтиками)
- Лук — 2 шт. (нарезать полукольцами)
- Чеснок — 4-5 зубчиков (нарезать)
- Лимон (сок и цедра) — 1 шт.
- Соль и перец — по вкусу
- Орегано — 1 ч. л.
- Чили — по желанию
- Овощной бульон — 300 мл
- Оливковое масло — 70 мл
- Горчица — 1 ч. л. (опционально)
- Фета — по желанию
- Зелень петрушки — измельчить для подачи
Приготовление:
Нарежьте картофель ломтиками, лук полукольцами и чеснок тонкими ломтиками.
В глубокой миске смешайте картофель, лук, чеснок, лимонный сок и цедру. Добавьте соль, перец, орегано, чили (если используете), овощной бульон, оливковое масло и горчицу.
Выложите всё в глубокий противень, накройте фольгой и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 40-50 минут. Через 20-25 минут снимите фольгу, чтобы картофель подрумянился.
Посыпьте готовый картофель измельченной зеленью петрушки. По желанию добавьте кусочки феты для дополнительного вкуса.
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