Если вы любите сырники и запеканки из творог, то львовский сырник понравится вам еще больше, ведь он очень вкусный, нежный и дополнительно покрыт глазурью.

Украинская кулинарная блогерка Юлия Серныч на своей странице в Instagram показала, как приготовить невероятно вкусный львовский сырник без добавления муки.

Чтобы приготовить львовский сырник, нам понадобится:

творог жирный – 700 г

яйца – 4 шт.

сахар – 130 г

манная крупа – 2 ст.л.

масло сливочное – 100 г

соль - щепотка

сметана – 3 ст.л.

ванильный сахар – 10 г

цедра лимона

изюм - по желанию

мак - 50 г

Кроме того, для глазури берем:

какао-порошок – 4 ст.л.

сахар – 4 ст.л.

молоко – 4 ст.л.

сливочное масло – 60 г

Мак предварительно нужно проварить с молоком и сахаром в течение 10 минут после закипания. Но по желанию можете этот этап вообще пропустить и готовить творожник без мака.

Творог перетираем через сито и смешиваем до однородности со сметаной, яйцами и сахаром. Затем добавляем манную крупу, растопленное масло и соль, снова перемешиваем.

Также добавляем лимонную цедру, ванильный сахар, изюм (его надо предварительно обдать кипятком и просушить), перемешиваем. Отделяем примерно 1/5 творожной массы и смешиваем ее с маком.

Форму для запекания застилаем пергаментом, на дно выкладываем обычную творожную массу, а сверху с маком. Выпекаем сырник в разогретой до 180 градусов духовке примерно 60 минут, а затем даем постоять в выключенной приоткрытой духовке еще пол часа.

Чтобы приготовить глазурь, смешиваем молоко с какао и сахаром и варим до загустения, а в конце добавляем сливочное масло и перемешиваем. Когда сырник остынет, покрываем его глазурью – и львовский сырник готов, отправляем его в холодильник на несколько часов для стабилизации.

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