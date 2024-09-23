Украинская кулинарная блогерка Юлия Серныч на своей странице в Instagram показала, как приготовить невероятно вкусный львовский сырник без добавления муки.
Чтобы приготовить львовский сырник, нам понадобится:
- творог жирный – 700 г
- яйца – 4 шт.
- сахар – 130 г
- манная крупа – 2 ст.л.
- масло сливочное – 100 г
- соль - щепотка
- сметана – 3 ст.л.
- ванильный сахар – 10 г
- цедра лимона
- изюм - по желанию
- мак - 50 г
Кроме того, для глазури берем:
- какао-порошок – 4 ст.л.
- сахар – 4 ст.л.
- молоко – 4 ст.л.
- сливочное масло – 60 г
Мак предварительно нужно проварить с молоком и сахаром в течение 10 минут после закипания. Но по желанию можете этот этап вообще пропустить и готовить творожник без мака.
Творог перетираем через сито и смешиваем до однородности со сметаной, яйцами и сахаром. Затем добавляем манную крупу, растопленное масло и соль, снова перемешиваем.
Также добавляем лимонную цедру, ванильный сахар, изюм (его надо предварительно обдать кипятком и просушить), перемешиваем. Отделяем примерно 1/5 творожной массы и смешиваем ее с маком.
Форму для запекания застилаем пергаментом, на дно выкладываем обычную творожную массу, а сверху с маком. Выпекаем сырник в разогретой до 180 градусов духовке примерно 60 минут, а затем даем постоять в выключенной приоткрытой духовке еще пол часа.
Чтобы приготовить глазурь, смешиваем молоко с какао и сахаром и варим до загустения, а в конце добавляем сливочное масло и перемешиваем. Когда сырник остынет, покрываем его глазурью – и львовский сырник готов, отправляем его в холодильник на несколько часов для стабилизации.
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