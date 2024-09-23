Этот ароматный яблочный пирог — настоящая осенняя магия, которая напомнит о теплых детских воспоминаниях
В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood заметил, рецепт сочетает в себе яблоки, орехи и пряности, создавая атмосферу Греции прямо у вас дома.
Ингредиенты:
- Яблоки — 4 шт. (нарезать кубиками, полить лимонным соком)
- Яблоки для украшения — 2 шт. (нарезать слайсами, полить лимонным соком)
- Мука — 300 г
- Сахар — 200 г
- Корица — 2 ч. л.
- Молотая гвоздика — ½ ч. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Измельченные грецкие орехи — ⅔ стакана
- Яйца — 3 шт.
- Греческий йогурт — 250 мл
- Сливочное масло (растопленное) — 150 г
- Ванильный экстракт — 1 ч. л.
- Бренди/коньяк — 40 мл
Для топпинга:
- Масло — 50 мл
- Сахар — 50 г
- Корица — 1 ч. л.
Приготовление:
Очистите и нарежьте кубиками 4 яблока, полейте их лимонным соком, чтобы они не потемнели. Для украшения нарежьте еще 2 яблока слайсами и также полейте лимонным соком.
В одной миске смешайте муку, сахар, корицу, молотую гвоздику, разрыхлитель и измельченные грецкие орехи.
В другой миске взбейте яйца, добавьте греческий йогурт, растопленное сливочное масло, ванильный экстракт и бренди. Хорошо перемешайте.
Постепенно введите смесь, и хорошо перемешайте. Добавьте нарезанные кубиками яблоки и еще раз аккуратно перемешайте. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом, разровняйте поверхность. Сверху уложите слайсы яблок.
Растопите масло в сотейнике, добавьте сахар и корицу, перемешайте. Хаотично распределите топпинг по поверхности пирога.
Отправьте пирог в разогретую до 170°C духовку на 45-50 минут.
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