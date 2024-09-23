Такой рецепт пирога идеально подходит к чаю и согреет этой осенью, причем готовится он максимально просто.

Этот ароматный яблочный пирог — настоящая осенняя магия, которая напомнит о теплых детских воспоминаниях

В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood заметил, рецепт сочетает в себе яблоки, орехи и пряности, создавая атмосферу Греции прямо у вас дома.

Ингредиенты:

Яблоки — 4 шт. (нарезать кубиками, полить лимонным соком)

Яблоки для украшения — 2 шт. (нарезать слайсами, полить лимонным соком)

Мука — 300 г

Сахар — 200 г

Корица — 2 ч. л.

Молотая гвоздика — ½ ч. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Измельченные грецкие орехи — ⅔ стакана

Яйца — 3 шт.

Греческий йогурт — 250 мл

Сливочное масло (растопленное) — 150 г

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Бренди/коньяк — 40 мл

Для топпинга:

Масло — 50 мл

Сахар — 50 г

Корица — 1 ч. л.

Приготовление:

Очистите и нарежьте кубиками 4 яблока, полейте их лимонным соком, чтобы они не потемнели. Для украшения нарежьте еще 2 яблока слайсами и также полейте лимонным соком.

В одной миске смешайте муку, сахар, корицу, молотую гвоздику, разрыхлитель и измельченные грецкие орехи.

В другой миске взбейте яйца, добавьте греческий йогурт, растопленное сливочное масло, ванильный экстракт и бренди. Хорошо перемешайте.

Постепенно введите смесь, и хорошо перемешайте. Добавьте нарезанные кубиками яблоки и еще раз аккуратно перемешайте. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом, разровняйте поверхность. Сверху уложите слайсы яблок.

Растопите масло в сотейнике, добавьте сахар и корицу, перемешайте. Хаотично распределите топпинг по поверхности пирога.

Отправьте пирог в разогретую до 170°C духовку на 45-50 минут.

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