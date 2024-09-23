Финалистка кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом вкусной грибной икры, которую можно готовить как из шампиньонов, так и из лесных грибов.

Суперфиналистка двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить грибную икру – отличную закуску или дополнение к основным блюдам.

"Если вы ищете блюдо, которое станет идеальным дополнением к вашему столу, грибная икра – это то, что нужно! Нежное, ароматное, оно идеально подойдет как закуска или дополнение к основным блюдам", – советует "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для грибной икры нам понадобятся:

грибы (шампиньоны или лесные) – 1,5 кг

лук – 500 г

морковь – 300 г

растительное масло рафинированное – 100-200 г

чеснок – 4 зуб.

чабрец – по желанию

соль и перец – по вкусу

мускатный орех – 0,5 ч.л.

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко отметила, что из этого количества ингредиентов у нее получилось четыре баночки грибной икры по 350 г.

Грибы сначала хорошо промываем и нарезаем на небольшие кусочки. Если будете готовить из лесных грибов, то их нужно отварить, шампиньоны варить не нужно.

Лук "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает кубиками, чеснок мелко, а морковь натирает на крупной терке.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем лук с морковью и чесноком до золотистого цвета. После этого "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет грибы, немного чабреца для аромата и на среднем огне обжаривает все до готовности.

Готовые грибы с овощами или измельчаем с помощью блендера, или перекручиваем на мясорубке. В конце добавляем моль, перец, мускатный орех и перемешиваем все. Готовую икру выкладываем в стерилизованные банки и плотно закрываем крышками.

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