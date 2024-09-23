Пирог, сделанный на йогурте или сметане, будет очень мягким и приятным на вкус, поэтому хорошо подойдет к чаю.

Рецепт вкусного сезонного пирога со сливами, который поможет подсластить душу и тело можно сделать специально для осеннего ужина.

В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood рассказал, как приготовить такой пирог без усилий.

Ингредиенты:

200 г муки

10 г дрожжей

40 г сахара

1 небольшое яйцо

60 мл тёплого молока

40 мл растительного масла

Цедра 1 лимона

Сливы (по количеству, чтобы покрыть пирог)

2 яйца

100 г сахара

200 мл йогурта или сметаны

60 г кокосовой стружки

½ чайной ложки ванильного сахара

Приготовление:

В половину молока добавьте дрожжи и щепотку сахара. Перемешайте, добавьте 2 столовые ложки муки, снова перемешайте и поставьте в тёплое место на 15 минут.

Просейте оставшуюся муку в большую миску. В центре сделайте углубление, куда добавьте опару, оставшееся молоко, масло, яйцо, сахар и цедру лимона. Замесите мягкое эластичное тесто. Вымешивайте его около 6 минут, при необходимости подсыпайте немного муки.

Присыпьте миску мукой, положите в нее тесто, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа для подъема. После этого тесто обомните, распределите руками по форме и оставьте ещё на 20-30 минут под полотенцем для расстойки.

Промойте сливы и разрежьте их пополам, удалите косточки. Взбейте яйца с сахаром, добавьте йогурт (или сметану), кокосовую стружку и ванильный сахар. Хорошо перемешайте.

На подошедшее тесто вылейте кремовую смесь и плотно разложите половинки слив срезом вверх. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке около 40-45 минут.

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