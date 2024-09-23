Рецепт вкусного сезонного пирога со сливами, который поможет подсластить душу и тело можно сделать специально для осеннего ужина.
В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood рассказал, как приготовить такой пирог без усилий.
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 10 г дрожжей
- 40 г сахара
- 1 небольшое яйцо
- 60 мл тёплого молока
- 40 мл растительного масла
- Цедра 1 лимона
- Сливы (по количеству, чтобы покрыть пирог)
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 200 мл йогурта или сметаны
- 60 г кокосовой стружки
- ½ чайной ложки ванильного сахара
Приготовление:
В половину молока добавьте дрожжи и щепотку сахара. Перемешайте, добавьте 2 столовые ложки муки, снова перемешайте и поставьте в тёплое место на 15 минут.
Просейте оставшуюся муку в большую миску. В центре сделайте углубление, куда добавьте опару, оставшееся молоко, масло, яйцо, сахар и цедру лимона. Замесите мягкое эластичное тесто. Вымешивайте его около 6 минут, при необходимости подсыпайте немного муки.
Присыпьте миску мукой, положите в нее тесто, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа для подъема. После этого тесто обомните, распределите руками по форме и оставьте ещё на 20-30 минут под полотенцем для расстойки.
Промойте сливы и разрежьте их пополам, удалите косточки. Взбейте яйца с сахаром, добавьте йогурт (или сметану), кокосовую стружку и ванильный сахар. Хорошо перемешайте.
На подошедшее тесто вылейте кремовую смесь и плотно разложите половинки слив срезом вверх. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке около 40-45 минут.
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