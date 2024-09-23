Главных подкаблучников по знаку Зодиака легко определить, но не все они слабы, если спросить астрологию.

Подкаблучники по по знаку Зодиака не всегда слабы, хотя насмешки друзей над «прятанием в женских юбках» могут быть унизительными для мужчин, которые боятся своих жен.

Несмотря на это, многочисленные исследования показывают, что здоровая доза фобии жены на самом деле приносит пользу физическому и психическому благополучию мужчин.

Астрологи назвали главных подкаблучников по знаку Зодиака:

1. Рыбы. В рейтинге страха перед женами знаков зодиака никто не осмеливается побороться за первое место созвездия Рыб. Они действительно «храбры», когда идут везде и всюду признаваться, что они славно боятся своих жен.

Более того, Рыбы словами и действиями показывают, что они очень любят свою жену, и даже прислушиваются к ее словам, независимо от того, верны они или нет.

Часто, когда его жена злится без причины, это созвездие даже не удосуживается спорить, может быть, другие считают это слабостью, но Рыбы не верят в это. Они используют свое понимание, чтобы объяснить гнев другого. Например, может быть, она устала, приходит с работы в стрессе, только что родила, так что нормально быть немного психологически ненормальной,...

Будучи разумными людьми, Рыбы редко разговаривают грубо со своими женами, они всегда нежны, любящи и готовы найти способы защитить свою вторую половину по любой причине.

2. Астрологи назвали главных подкаблучников по знаку Зодиака и среди них - Козерог. Подобно Рыбам, Козерог не стесняется признавать, что он второй. Правда в том, что это просто тонкий способ для него выразить свою безграничную любовь к жене.

Несмотря на то, что они стали объектом презрения, пара продолжает верить, что супружеское поведение, а не чужие мнения, является самым важным. Поскольку они ответственные мужчины, они знают, что довольная жена приносит радость всей их семье, поэтому они воздерживаются от выражения своей неспособности терпеть ее.

Даже зная, что его жена не права, он никогда не повышает голос и говорит медленно. Из-за своей неспособности вынести мысль о том, чтобы причинить боль своей партнерше, Козерог очень заботится о своей жене и с гордостью носит ее честь. Быть храбрым — значит уметь слушать свою жену, заботиться о ней и бояться ее одновременно. Он достаточно мудр, чтобы знать это.

3.Лев. Мало кто понимает, что на работе Лев напускает на себя вид уверенности и силы, но когда он дома с женой, он готов играть роль жертвы и подкаблучника. Всех поражает их послушание — они просто слушают и подчиняются жене и являются подкаблучниками.

В любви Лев всегда искренен и полон любви. Как мужья, они знают, что ключ к счастливому браку — отстраниться и позволить своим женам наслаждаться жизнью в полной мере.

Поскольку Лев проницателен и тонко чувствует нюансы, он знает, что уступка желаниям жены и небольшое баловство не будет ему ничего стоить и на самом деле принесет больше радости семье. Нет абсолютно никаких недостатков в том, чтобы разделить победу с женой; на самом деле, это просто делает всех счастливее. Поэтому не имеет значения, если посторонние что-то бормочут о них.

Источник: knowinsiders.

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