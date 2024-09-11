Форма десерта и его вкус точно порадуют детей за столом, а готовятся панакотики проще простого.

Этот рецепт подойдет для любителей оригинальных сладостей, которые не только порадуют вкусом, но и оформлением в целом, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты на 1 шт:

100 мл молока

100 мл сливок (от 10%)

1 ст.л. сахара

1 ч.л. какао (для шоколадного варианта) или ваниль (для ванильного)

10 г желатина + 30 мл воды

Приготовление:

Залейте желатин водой и оставьте на 10 минут для набухания. В кастрюльке соедините молоко, сливки, сахар, ваниль (для ванильного варианта) или какао (для шоколадного). Нагревайте на среднем огне, помешивая, пока смесь не прогреется хорошенько.

Добавьте набухший желатин в горячую смесь и хорошо размешайте до полного растворения. Залейте массу в форму для панакотика и охладите в холодильнике минимум 4 часа или на ночь.

Чтобы вынуть панакотики из формы, опустите их в горячую воду на несколько секунд.

Для шоколадного соуса: смешайте 100 г подогретых сливок (33%) и 100 г шоколада. Перемешайте до отсутствия комочков – соус готов!

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