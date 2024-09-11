Этот рецепт подойдет для любителей оригинальных сладостей, которые не только порадуют вкусом, но и оформлением в целом, рассказывает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты на 1 шт:
- 100 мл молока
- 100 мл сливок (от 10%)
- 1 ст.л. сахара
- 1 ч.л. какао (для шоколадного варианта) или ваниль (для ванильного)
- 10 г желатина + 30 мл воды
Приготовление:
Залейте желатин водой и оставьте на 10 минут для набухания. В кастрюльке соедините молоко, сливки, сахар, ваниль (для ванильного варианта) или какао (для шоколадного). Нагревайте на среднем огне, помешивая, пока смесь не прогреется хорошенько.
Добавьте набухший желатин в горячую смесь и хорошо размешайте до полного растворения. Залейте массу в форму для панакотика и охладите в холодильнике минимум 4 часа или на ночь.
Чтобы вынуть панакотики из формы, опустите их в горячую воду на несколько секунд.
Для шоколадного соуса: смешайте 100 г подогретых сливок (33%) и 100 г шоколада. Перемешайте до отсутствия комочков – соус готов!
Последние новости Украины:
Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.
Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.
Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.