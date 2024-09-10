Это блюдо очень просто готовится, для него не придется возиться с замесом теста, а получается невероятно вкусно и, в отличие от обычной пиццы, диетично.

Запеченные баклажаны с томатным соусом, тягучим сыром и хрустящим хлебом – это отличная альтернатива пицце. Рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка Наталья Жук.

Чтобы приготовить вкусную и сочную пиццу из баклажанов, нам понадобятся следующие ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

растительное масло

соль и перец – по вкусу

чеснок – 4-5 зуб.

помидор - 1 большой

твердый сыр – 50-60 г

хлеб – 2-3 кусочка

петрушка – по желанию

Баклажаны разрезаем вдоль пополам. На мякоти делаем надрезы, не дорезая до кожуры, как показано на видео. Кладем баклажаны на противень, застеленный пергаментом, срезами вверх, солим, перчим и немного поливаем растительным маслом.

Очищенные зубчики чеснока кладем в маленькую формочку, заливаем растительным маслом, а сверху кладем один большой помидор. Баклажаны и чеснок с помидором отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и запекаем примерно 30-40 минут.

После этого достаем из духовки. Мякоть баклажанов разминаем вилкой. С запеченного помидора снимаем кожицу и вместе с чесноком разминаем вилкой.

Выкладываем томат с чесноком на половинки баклажанов, посыпаем все натертым сыром, а рядом выкладываем несколько кусочков хлеба. Отправляем баклажаны в духовку еще на 10-15 минут.

"Все готово, перекладываем на тарелку, посыпаем зеленью и едим в удовольствие", – добавила кулинар.

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