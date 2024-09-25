Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного домашнего кетчупа. Хотя сегодня готовый кетчуп можно легко найти на полках магазинов, его домашняя версия превзойдет любой магазинный вариант своей яркостью, натуральностью и насыщенным вкусом. Приготовьте этот кетчуп и сохраните его на зиму, чтобы добавить в свои блюда уникальную нотку.
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1-2 моркови
- 1,5 кг помидоров
- 4 зубчика чеснока
- 6-7 бутонов гвоздики
- 1 ст. л. паприки (или копченой паприки)
- 5 горошин душистого перца
- 3-4 ст. л. уксуса
- 2 ст. л. кукурузного крахмала (по желанию, для сгущения)
- 5 ст. л. подсолнечного масла
Помидоры тщательно промойте и выжмите из них сок с помощью соковыжималки.
Лук и морковь порежьте на кубики. Можно натереть морковь на крупной терке для более ласковой текстуры.
На сковороде разогрейте масло подсолнечное и обжарьте лук и морковь на среднем огне до прозрачности лука.
Добавьте томатный сок, гвоздику, душистый перец, паприку и соль. Тушите на среднем огне около часа, пока соус не уменьшится в объеме вдвое.
Удалите большие горошины перца, а гвоздику оставьте. Перебейте всю массу в блендере до однородной смеси.
Перелейте соус обратно в сотейник, добавьте уксус и по желанию кукурузный крахмал для дополнительной густоты. Доведите до кипения.
Разлейте готовый кетчуп в стерилизованные банки. Домашний кетчуп готов к хранению!
Этот домашний кетчуп от Евгения Клопотенко станет отличным дополнением к вашим любимым блюдам. Итак, попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь настоящим вкусом домашнего кетчупа.
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