По словам звезды "Мастер Шеф", это один из самых популярных способов заготовки на зиму, который актуален во все времена. Рецепт передается из поколения в поколение, ведь он позволяет сохранить вкус лета на долгие месяцы.

Стражевний одесский рецепт требует таких ингредиентов:

3 литра воды

150 г соли

300 г сахара

300 мл уксуса (прилагается в конце)

2-3 зубчика чеснока на банке

1 лавровый лист на банке

Душистый и черный перец (по 5 горошин на банке)

Сельдерей (3-4 веточки на банке)

Лук (порезанный тонкими дольками)

Сладкий перец (нарезанный)

Хорошо промойте помидоры. Пока они сохнут, вскипятите воду для маринада (примерно 3 литра для 2-3 литровых банок).

Добавьте в кипящую воду соль и сахар, хорошо перемешайте. Когда маринад закипит, добавьте уксус.

Выложите на дно чистых банок веточки сельдерея, нарезанный лук, лавровый лист, горошины душистого и черного перца, а также чеснок. Затем плотно уложите помидоры.

После того как маринад закипит, залейте его в банки с помидорами. Накройте банки крышками и поставьте стерилизоваться в большую кастрюлю с горячей водой на 30 минут. Важно, чтобы вода не кипела слишком сильно, чтобы помидоры остались целы.

После стерилизации закройте банки крышками, переверните их вверх дном и укутайте одеяло, чтобы они полностью остыли. Когда банки охладятся, их можно перевернуть и хранить в прохладном месте.

Попробуйте этот старинный одесский рецепт, ведь маринованные помидоры будут отличным дополнением к зимним блюдам, а их вкус не оставит вас и ваших гостей равнодушными.

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