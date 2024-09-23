По словам звезды "Мастер Шеф", это один из самых популярных способов заготовки на зиму, который актуален во все времена. Рецепт передается из поколения в поколение, ведь он позволяет сохранить вкус лета на долгие месяцы.
Стражевний одесский рецепт требует таких ингредиентов:
- 3 литра воды
- 150 г соли
- 300 г сахара
- 300 мл уксуса (прилагается в конце)
- 2-3 зубчика чеснока на банке
- 1 лавровый лист на банке
- Душистый и черный перец (по 5 горошин на банке)
- Сельдерей (3-4 веточки на банке)
- Лук (порезанный тонкими дольками)
- Сладкий перец (нарезанный)
Хорошо промойте помидоры. Пока они сохнут, вскипятите воду для маринада (примерно 3 литра для 2-3 литровых банок).
Добавьте в кипящую воду соль и сахар, хорошо перемешайте. Когда маринад закипит, добавьте уксус.
Выложите на дно чистых банок веточки сельдерея, нарезанный лук, лавровый лист, горошины душистого и черного перца, а также чеснок. Затем плотно уложите помидоры.
После того как маринад закипит, залейте его в банки с помидорами. Накройте банки крышками и поставьте стерилизоваться в большую кастрюлю с горячей водой на 30 минут. Важно, чтобы вода не кипела слишком сильно, чтобы помидоры остались целы.
После стерилизации закройте банки крышками, переверните их вверх дном и укутайте одеяло, чтобы они полностью остыли. Когда банки охладятся, их можно перевернуть и хранить в прохладном месте.
Попробуйте этот старинный одесский рецепт, ведь маринованные помидоры будут отличным дополнением к зимним блюдам, а их вкус не оставит вас и ваших гостей равнодушными.
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