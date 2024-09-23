Татьяна Литвинова рассказала, что древний украинский рецепт не только вкусен, но и очень полезен. Квашеная капуста содержит минимум калорий (лишь 19 на 100 граммов) и богата витамином С, что делает ее незаменимым продуктом в холодное время года.

Ингредиенты, которые вам понадобятся:

Капуста (осенняя, зрелая) - 2-3 кг

Морковь – 1-2 шт.

Соль – 2-3 ст. ложки (по вкусу)

Выберите тугие початки осенней капусты. Разрежьте их пополам, а затем еще раз пополам, удаляя кочерыжку. Натрите капусту на крупной терке или специальным шинкованным устройством. Морковь тоже нужно натереть на крупной терке и добавить в капусту.

Поместите натертую капусту в большую миску или другую емкость, добавьте соль и хорошо перемешайте, разминая капусту руками до выделения сока. Морковь придаст яркий цвет и сладость. В банку капусту укладывайте слоями, каждый слой тщательно разминайте, добавляйте соль и морковь.

Заполните банку или другую емкость капустой, хорошо утрамбуйте, чтобы сок покрывал капусту. Сверху накройте тарелкой и поставьте фитиль (банка с водой). Оставьте в сутки в теплом месте. Как только появятся первые пузырьки газа – капусту нужно проколоть длинным предметом, чтобы выпустить лишний воздух.

Через 2-3 дня процесс брожения закончится и капусту можно переложить в банки, закрыть крышками и поставить в холодильник или другое прохладное место. Благодаря этому капуста еще долго будет оставаться вкусной и хрустящей.

Татьяна Литвинова дает совет хозяйкам, которые будут использовать этот рецепт: перед подачей квашеной капусты лучше отжать от сока и добавить немного нерафинированного масла, зеленого лука или укропа.

Шеф-повар напоминает, что квашеная капуста – это отличный способ обогащения организма витаминами и полезными микроэлементами.

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