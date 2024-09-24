Татьяна Литвинова рассказывает, что квашеная капуста "Лепесток", приготовленная по традиционному семейному рецепту, поразит не только своим вкусом, но и видом. Попробуйте этот рецепт и капуста, rjnjhfz выглядит будто цветок хризантемы на праздничном столе, станет одним из самых любимых угощений.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

Белокочанная капуста - 1 кочан.

Свекла – 1 шт.

Лавровый лист – несколько штук

Кориандр – 1 ч. ложка

Кипяток - для ошпаривания капусты

Рассол из огурцов – 2 л

Соль - 60 г (полторы столовых ложки)

Разрежьте капусту пополам, а затем снова пополам, начиная с начала, чтобы части держались вместе. Надрежьте каждый кусок, оставляя части цельными на кочане.

Выложите подготовленную капусту в большую кастрюлю, залейте крутым кипятком, затем сразу слейте воду и отправьте капусту в банку или другую емкость, подходящую для маринования.

Нарежьте свеклу кусочками и выложите на дно банки вместе с лавровым листом и кориандром. Добавьте половину свеклы на дно банки, затем выложите капусту, чередуя со свеклой и специями.

Используйте рассол из огурцов, чтобы залить капусту и добавить ей более яркий вкус. Если не хватает рассола, приготовьте дополнительный: на литр воды – 60 г соли. Залейте капусту так, чтобы она была полностью покрыта жидкостью.

Дайте капусте настояться при комнатной температуре 4-5 дней. Затем переместите ее в холодное место, где капуста будет созревать и храниться дальше.

Через 5 дней вы сможете попробовать, что у вас получилось. Квашеная капуста "Лепесток" станет отличным дополнением к любому блюду - от пирогов до жареного картофеля, и точно будет радовать вас целую зиму!

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