Волчанский плацдарм создавался для того, чтобы двигаться к югу и окружить наши войска в Купянском районе.

Ситуация на поле боя сейчас чрезвычайно сложна. В районе Волчанска оккупанты усилили воздушную разведку и готовятся к штурмовым действиям. Они пытаются объединиться с агрегатным заводом, еще не полностью окруженным нашими войсками, но под огневым контролем, сообщает полковник запаса ВСУ, бывший офицер Генштаба, военный эксперт Олег Жданов.

"Враг пытается прорваться к этому анклаву и форсировать реку Волчанку, которая откроет им путь к дальнейшим наступательным действиям в направлении Купянска. Волчанский плацдарм создавался для того, чтобы двигаться к югу и окружить наши войска в Купянском районе, создавая угрозу для полосы территории вдоль границы", - сообщает эксперт.

Несмотря на сложности, наши войска удерживают позиции, имея достаточно боеприпасов, а также увеличение штурмов не дает врагу значительных успехов. Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины готовили операцию в Курской области России без ведома западных союзников.

"Снятие ограничений на использование техники партнеров позволило бы более эффективно уничтожать логистику врага в его тылу, но наши войска вынуждены действовать без должной поддержки с воздуха. Это показывает разницу между возможностями современной авиации и реактивных систем залпового огня", - заметил Жданов.

Вероятно, путин будет держаться до последнего, пока не начнет сыпаться фронт либо в Курской области, либо в Донецкой области.

"В Донецкой области да, они сегодня имеют инициативу, да, они давят на нас, и мы иногда теряем территорию, для того чтобы сохранить войска, отводим их, но даже наши военнослужащие говорят, что уже они начинают чувствовать, что с резервами у российской армии достаточно плохие дела", – ранее заявил Олег Жданов.

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