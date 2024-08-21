Народный депутат Марианна Безуглая считает, что оккупация Покровска Донецкой области может быть делом ближайшего будущего.

Об этом она написала у себя в соцсетях.



"Наши подразделения выводят оттуда, покидая целые полосы фронта на произвол судьбы, боеприпасы не добавляют, россияне проходят через пустые фортификации. В таких обстоятельствах оккупация Покровска - дело ближайшего будущего, а Торецк завершает свои последние дни. Выглядит так, будто мы отдаем Донетчину одиннадцатый год войны, землю, на которой тысячи украинцев положили свою жизнь за Украину», – написала Безуглая.





Нардепка отметила, что в случае падения Покровска под опасностью окажется город Павлоград Днепропетровской области, а если армияф России захватит Торецк, то может дальше продвинуться и захватить Краматорскую агломерацию и выйти к кондонам Харьковской области.

"За Покровском – прямая дорога на Павлоград, где нет никаких фортификаций вообще, дальше – Днепр. За Торецком – Краматорская агломерация, а дальше – Харьковская область", – говорит она.

Безуглая утверждает, что ни одного оборудования административной границы Донецкой области не сделано. Также она в который раз подвергла критике главкома ВСУ Сырского.

"Главнокомандующий ВС Украины выводит войну на некий новый уровень маневров времен Второй мировой, где ставки идут на потерю или получение целых регионов, но какая цена и какие перспективы? Уверена, что нет четких ответов и у него. Игра на "господин или пропал". Неожиданности не завершились...", – добавила Безугла.





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