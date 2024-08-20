"Киевстар" обратился ко всем абонентам и сообщил об условиях нового розыгрыша.

В "Киевстар" приглашают на украинский горор.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевстар" в Фейсбуке.

"Вместе с FILM.UA разыгрываем 25 пар билетов на Конотопскую ведьму. Ловите счастливый билет: Активируйте промокод WITCH в приложении Киевстар ТВ с 12.08 до 21.08.2024. Смотрите любое кино на Киевстар ТВ. Ждите результаты розыгрыша. – говорится в сообщении "Киевстар".

У клиентов мобильного оператора возникли дополнительные вопросы, опубликованные в комментариях к публикации по розыгрышу "Киевстар":

"А почему вы молчите когда будет 5G и новые тарифы, как успехи период тестирования 5G. С 13.12.23 по 10.05.24. Скорость интернета 138мбит/с. И новые тарифы Love ua где 12гб 1200мин безлимитный трафик на 39 приложений без снятия мегабайт",

В "Киевстар" ответили , что "запуск 5G — это масштабный проект, который разрабатывает Кабмин вместе с Национальным регулятором. Следите за новостями на нашем сайте".

"Еще ни разу нигде не выиграла, но все равно попробую. Когда-то же повезет", - пишут в комментариях.

К слову, с 15 августа 2024 г. абоненты Киевстара обязаны будут оплатить 50 грн за негарантийную замену SIM-карты.

Стоимость услуги относится как к основным SIM-картам, так и к дополнительным, используемым для планшетов и второстепенных телефонов.

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