Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 20 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 20 августа.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 20 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Сейчас вы испытываете сильные чувства по какому-то вопросу, и вам будет трудно держать свое мнение при себе.

Вы проделали немалую работу, и уровень приобретенных вами знаний дал вам понимание, которого, возможно, нет у других.

Опыт — хороший учитель, поэтому будьте готовы передавать свои знания.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернутая

Бремя, которое вы ощущали на себе всю эту неделю, наконец-то начинает уменьшаться.

Вы прекрасно со всем справляетесь, но вам бы хотелось отдохнуть от всего того давления, которое вы испытывали.

Это хорошее время, чтобы отпраздновать и начать наслаждаться личным временем.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Сегодня все, кажется, в приподнятом настроении, и вы можете обнаружить, что спорите с другими без всякой причины.

Выбирайте битвы мудро. Даже если вы чувствуете, что правы, есть вероятность, что вы все равно можете ошибаться, когда говорите это во весь голос.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Король Кубков, перевернутая

Вы учитесь управлять своими эмоциями, но даже у вас бывают моменты, когда ваша человеческая сторона берет верх.

Вам может быть немного трудно реагировать и реагировать в стрессовой ситуации.

Обращайте внимание на свои эмоции и энергию, которую вы испытываете, поскольку это поможет направлять ваши реакции.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Маг

Вы весьма талантливы и имеете много преимуществ. Вы находчивы и способны адаптироваться к любой ситуации, с которой сталкиваетесь.

Это то, что другие считают вашей сильной стороной.

Но важно то, что вы также видите в этом свой внутренний актив.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Кубков, перевернутая

Окно возможностей для вас заняться чем-то творческим начинает закрываться.

Если вас интересуют проекты, связанные с прыжками, сейчас самое время запланировать их.

Возможно, скоро возможности не представятся. Так что не принимайте как должное то, что у вас есть.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Королева Жезлов

Вы учитесь слушать свое сердце и быть верным своим инстинктам. Это то, что возвысит вас над остальными.

Ваш мягкий подход и ваш милый дух долговечны. Поскольку вы учитесь быть добрым к себе, вы способны быть таким же и с другими.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Суд

Никому не нравится, когда на них смотрят косо, но сегодня вам трудно скрыть то, что вы на самом деле думаете.

Да, порой вы осуждаете, и вы также немного бессердечны.

Вы устанавливаете высокие стандарты, но проблема в том, что вы ожидаете, что другие будут им соответствовать.

Было бы неплохо, если бы вы дали им немного свободы, чтобы они могли расти в своем собственном темпе.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Луна

Кто-то сейчас нечестен, и вы это знаете.

Вы изо всех сил стараетесь не вызывать их на откровенность и не давать им шанса признаться, но терпение начинает истощаться, и вы готовы просто сказать то, что нужно сказать.

Это может стать переломным моментом в ваших отношениях, однако вы не будете в этом виноваты.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Семерка Кубков

Это прекрасное время, чтобы заняться чем-то тихим и прислушаться к своим чувствам.

Возможно, растяжка, длительная прогулка или занятия йогой позволят вашему разуму раскрыться и услышать то, что пытается сказать ваше сердце.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая

Все хаотичные изменения, которые происходили, наконец-то начинают замедляться.

Свет в конце туннеля начинает появляться. Теперь вы можете начать дышать легче.

Вы знаете, что худшее позади, и теперь будущее выглядит светлым.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Звезда

Хорошие вещи приходят к тем, кто умеет ждать, и поскольку вы всегда так добры к другим, вселенная будет добра к вам.

Вы любезно поделились своим опытом и вдохновили других.

Теперь ваша очередь получить то, что облегчит ваше сердце.

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