Хотя Нацбанк намерен отказаться от привязки гривны к доллару и перейти на учет курса по отношению к евро, в ближайшее время это вряд ли произойдет. Хотя такое решение кажется логичным, сейчас привязка гривны к евро остается лишь намерением, реализация которого потребует ряда решений. Кроме того, полный отказ от национальной валюты пока не рассматривается.

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Украина сейчас работает над тем, чтобы приблизиться к рынкам ЕС на уровне стратегических планов. Поэтому идея "привязать" гривну к евро выглядит вполне логичной, особенно в контексте торговых отношений импорта и экспорта.

Однако это не означает, что такое изменение произойдет в обозримом будущем. Теперь это больше вектор и намерение, для реализации которых нужно принять ряд решений. Кроме того, Украина еще не член ЕС и пока не объявила о намерении отказаться от собственной валюты в пользу евро в случае вступления в Евросоюз, как отметили банкиры.

Банкиры также подчеркнули, что пока нет достаточных экономических причин для замены "качественной валюты" – доллара. Хотя доля евро на межбанковском рынке возросла до 50% общего объема, это отражает лишь временные ориентиры крупных покупателей.

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Представители "Глобус Банка" отметили, что существуют другие факторы, усложняющие не только переход Украины на евро, но и снижение роли доллара в ее экономике. Во-первых, доллар остается доминирующей мировой валютой, и вряд ли что-то угрожает его статусу. Во-вторых, пока продолжается полномасштабная война, этот вопрос малоэффективный. В-третьих, необходимо обсудить более гибкую монетарную политику, не обязательно нуждающуюся в привязке к конкретной валюте.

Источник : OBOZ.UA.

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