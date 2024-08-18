В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкуснейшее лечо по рецепту ее мамы.
Лечо – это популярное блюдо венгерской кухни, которое каждая хозяйка готовит по-своему, но обязательными его ингредиентами являются сладкий перец и помидоры.
"Лечо – лето в банке. Это действительно больше, чем просто блюдо, это кусочек лета, который можно сохранить на зиму", – отметила звезда "Мастер Шеф".
Чтобы приготовить лечо, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использует следующие ингредиенты:
- 2 кг сладкого перца
- 2,5 кг помидоров
- 1 кг моркови
- 200 г растительного масла
- сахар – 200-300 г (по вкусу)
- уксус яблочный – 300-400 г
- соль – 2-3 ст.л.
Сладкий перец "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает соломкой, как на видео, морковь натирает на крупной терке, а помидоры вместе со шкуркой перекручивает на мясорубке.
В большой кастрюле сначала провариваем помидоры и морковь в течение 30 минут. После этого добавляем сладкий перец, растительное масло, а также соль, сахар и яблочный уксус по вкусу. Провариваем все вместе 20 минут.
"Именно именно баланс соли, сахара и кислоты делает соус вкусным. Если делать без сахара – будет кислым, уксус и кислоту помидоров можно сбалансировать только сладким", – пояснила "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Готовое лечо финалистка "Мастер Шеф" выкладывает в стерилизованные банки, закручивает крышками, ставит банки вверх дном и оставляет до полного охлаждения.
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