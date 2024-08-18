Лечо из сладкого перца и помидоров – невероятно вкусная и популярная по всей Европе закуска, попробуйте приготовить ее по рецепту финалистки "Мастер Шеф" Ольги Рябенко.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкуснейшее лечо по рецепту ее мамы.

Лечо – это популярное блюдо венгерской кухни, которое каждая хозяйка готовит по-своему, но обязательными его ингредиентами являются сладкий перец и помидоры.

"Лечо – лето в банке. Это действительно больше, чем просто блюдо, это кусочек лета, который можно сохранить на зиму", – отметила звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить лечо, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко использует следующие ингредиенты:

2 кг сладкого перца

2,5 кг помидоров

1 кг моркови

200 г растительного масла

сахар – 200-300 г (по вкусу)

уксус яблочный – 300-400 г

соль – 2-3 ст.л.

Сладкий перец "Мастер Шеф" Ольга Рябенко нарезает соломкой, как на видео, морковь натирает на крупной терке, а помидоры вместе со шкуркой перекручивает на мясорубке.

В большой кастрюле сначала провариваем помидоры и морковь в течение 30 минут. После этого добавляем сладкий перец, растительное масло, а также соль, сахар и яблочный уксус по вкусу. Провариваем все вместе 20 минут.

"Именно именно баланс соли, сахара и кислоты делает соус вкусным. Если делать без сахара – будет кислым, уксус и кислоту помидоров можно сбалансировать только сладким", – пояснила "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Готовое лечо финалистка "Мастер Шеф" выкладывает в стерилизованные банки, закручивает крышками, ставит банки вверх дном и оставляет до полного охлаждения.

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