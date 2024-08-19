Украинцы оплачивают два счета за газ: за количество потребленного газа и его доставку, но часть может не платить.

Украинцы получают два отдельных счета за газ: один за потребленное топливо, другой за его доставку. Льготы на оплату доставки не зависят от пенсионного статуса лица, но в некоторых случаях возможно их применение.

Кто может не платить за доставку газа, рассказали в Нафтогазе на странице Facebook.

Если лицо остается подключенным к газовой сети, оно обязано оплачивать доставку газа, даже если газ не используется.

Чтобы избежать расходов, можно официально отказаться от подключения к газовой сети. Для этого нужно расторгнуть контракт.

Если же лицо не хочет разрывать соглашение, планируя вернуться к использованию газа в будущем, оно вправе платить минимальную сумму за доставку газа, пока не возобновит его потребление.

Чтобы расторгнуть соглашение о доставке газа:

Получите акт о прекращении поставок газа. Обратитесь к оператору газораспределительной сети (ОГРМ) с просьбой расторгнуть договор.

Чтобы продлить поставки газа:

Напишите заявление оператору ГРМ для возобновления сделки. Если оператор ГРМ отказывается, подайте жалобу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в энергетике и коммунальных услугах.

Напомним, в Украине тариф на газ могут повысить только с мая 2025-го. По крайней мере, до мая 2025 года стоимость кубометра газа останется на уровне 7,96 грн. Во время военного положения повышение тарифов на эту коммунальную услугу запрещено мораторием. В частности, мораторий запрещает повышение цен только на газ и отопление до завершения военного положения.

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