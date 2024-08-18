Эти знаки Зодиака чувствуют, что все плохое всегда случается с ними, и ужасные вещи, которые случаются, никогда не являются их ответственностью.

Некоторые люди считают, что их миссия в жизни — подбадривать человека с менталитетом жертвы, думая, что если бы они могли просто убедить его, насколько он особенный, человек бы избавился от этого.

Однако более вероятно, что человек с комплексом мученика скорее утащит другого человека вниз, чем поднимет его.

1. РАК (21 июня - 22 июля)

Эти люди постоянно что-то делают для других людей, и когда они не получают похвалы, на которую, как они считают, они заслуживают, у них может развиться комплекс мученика. Чем больше растет их обида, тем больше они верят, что все, кроме них, — эгоистичные придурки.

Раки не видят, что это может быть энергия, которую они испускают, или что это как-то связано с ними. Они просто не могут поверить, что их неудачи связаны с бездумными, бесчувственными людьми.

2. ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября)

Если Весы чувствуют, что их используют или они обижены , они будут загонять эти чувства обратно, пока они не вырвутся наружу. Они будут объяснять, как им не нравится делать все для всех и жертвовать своим временем, энергией, деньгами, но получать взамен очень мало благодарностей.

Почему Весы должны умолять, чтобы им дали какую-то оценку? Люди должны хотеть осыпать этот знак зодиака похвалой за все, что он делает.

3. РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)

Когда случается что-то плохое, Рыбы первыми указывают, что это не их вина — они просто пытались помочь. И, конечно, может быть, они не до конца все продумали, или, может быть, дали еще один шанс тому, кто его не заслуживал, но это не их вина.

Рыбы не чувствуют необходимости признаваться в чем-либо, потому что, очевидно, это не имеет к ним никакого отношения. Им просто не повезло стать целью.

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