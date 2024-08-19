Астрология отлично разбирается в наших чертах характера, а гороскопы могут давать нам ежедневные напоминания о необходимости изменить наши плохие привычки.

Демонстрация агрессии в форме плохого настроения не только манипулятивна со стороны этих знаков Зодиака и раздражает - это настоящий признак слабости.

Названы главные знаки зодиака с плохим характером, которые являются истеричными эгоистами?

1. ОВЕН (21 марта - 19 апреля)

Они рождаются негодующими, и если что-то в их жизни хоть немного встанет на их пути... чего угодно... они разнесутся по всему городу. Когда Овны не могут контролировать свой нрав, а они никогда этого не делают, их огненный гнев сожжет вас дотла.

2. ЛЕВ (23 июля - 22 августа)

В то время как Лев дает всем в месте знать, что он зол, возмущен, ранен, расстроен и/или нетерпим, они одновременно смотрят в зеркало, делая это. Лев любит ляпнуть и покричать; им нравится слышать звук собственного голоса .

Так что когда наступает время большой истерики, они любят устроить из этого настоящее шоу суперзвезд. Вы не будете знать, аплодировать ли им, когда они закончат, или убить себя, чтобы просто уйти от них.

3. СТРЕЛЕЦ (22 ноября - 21 декабря)

Завершают огненные знаки с истерикой и безумием Стрельцы и их театральное шоу нетерпимости ко всему, что их бесит. Стрельцы не относятся ко всему легкомысленно, хотя им бы хотелось, чтобы вы верили, что у них все легко-веселенько-прекрасно.

Будьте готовы получить большой, плохой, раздражающий способ — прямо из первых уст.

4. СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)

Никогда не будучи веселым знаком, этот знак, пожалуй, самый эгоистичный из всех, и когда дело доходит до демонстрации их «великолепного» нрава, они хотят убедиться, что это выглядит устрашающе и, возможно, даже смертельно опасно.

Скорпион по-настоящему счастлив только тогда, когда живет по принципу "Я страшный убийца, бойтесь меня", и чтобы доказать свою правоту, он любит закатывать гигантские истерики, просто чтобы вы знали свое место. Конечно, это место, где нет Скорпионов.

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