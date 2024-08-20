Этот простой рецепт позволяет приготовить насыщенную карамель с глубоким янтарным цветом и нежным вкусом.

Домашняя карамель — это вкусное и универсальное лакомство, которое можно использовать в качестве топинга для десертов, начинок для сладкой выпечки или просто есть ложечкой, рассказывает кулинар и фудблогер «Anny cooking»

Ингредиенты:

240 г сахара

50 г холодного масла (82/72%)

200 г горячих сливок (30/33%)

Приготовление:

В широкую кастрюлю с толстым дном высыпьте сахар.

Включите средний огонь и дайте сахару полностью растопиться. Используйте силиконовую лопатку, чтобы аккуратно перемешивать сахар, прижимая его ко дну кастрюли. Сахар начнет менять цвет; доведите его до янтарного оттенка.

Уменьшите огонь до минимума. Добавьте холодное масло и тщательно перемешайте. Будьте осторожны, так как масса будет бурлить.

Постепенно влейте горячие сливки, продолжая осторожно перемешивать, чтобы избежать сильного бурления.

Дайте карамели еще минуту прокипеть на слабом огне, затем снимите с плиты. Для получения идеальной текстуры взбейте карамель блендером. Перелейте массу в подходящую емкость для охлаждения, накройте пленкой в контакт.

Охлаждайте карамель на поверхности до комнатной температуры, затем поместите в холодильник для окончательного охлаждения.

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