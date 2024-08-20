Домашняя карамель — это вкусное и универсальное лакомство, которое можно использовать в качестве топинга для десертов, начинок для сладкой выпечки или просто есть ложечкой, рассказывает кулинар и фудблогер «Anny cooking»
Ингредиенты:
- 240 г сахара
- 50 г холодного масла (82/72%)
- 200 г горячих сливок (30/33%)
Приготовление:
В широкую кастрюлю с толстым дном высыпьте сахар.
Включите средний огонь и дайте сахару полностью растопиться. Используйте силиконовую лопатку, чтобы аккуратно перемешивать сахар, прижимая его ко дну кастрюли. Сахар начнет менять цвет; доведите его до янтарного оттенка.
Уменьшите огонь до минимума. Добавьте холодное масло и тщательно перемешайте. Будьте осторожны, так как масса будет бурлить.
Постепенно влейте горячие сливки, продолжая осторожно перемешивать, чтобы избежать сильного бурления.
Дайте карамели еще минуту прокипеть на слабом огне, затем снимите с плиты. Для получения идеальной текстуры взбейте карамель блендером. Перелейте массу в подходящую емкость для охлаждения, накройте пленкой в контакт.
Охлаждайте карамель на поверхности до комнатной температуры, затем поместите в холодильник для окончательного охлаждения.
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