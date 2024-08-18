Стремительное подорожание евро в Украине стало результатом комбинации двух факторов, так же как и удорожание доллара.

В Украине за выходные курс доллара в обменниках финансовых компаний и банков будет колебаться в пределах: покупка от 40,60 до 41,30 гривен, продажа от 41,35 до 41,65 гривен. Курс евро в этот период будет установлен в пределах: покупка от 44,50 до 45,40 грн, продажа от 45,50 до 45,85 грн. Об этом говорится в публикации Минфина.

Евро останется основным объектом спекулятивных сделок в течение выходных и начале недели.

"Потенциальные покупатели валюты смогут окончательно и надолго расслабиться. Слишком многие факторы работают сейчас против гривны и условное снижение напряжения на валютном рынке последних дней будет очень недолгим", – говорится в публикации.

В выходные дни, субботу и воскресенье большинство обменников продолжат работать со спредом между покупкой и продажей валюты в пределах 20-25 копеек за доллар и 20-35 копеек за евро.

14 августа на торгах котировка продажи американского доллара достигала уровня 41,40 гривны и выше. Евро же демонстрировал еще больший рост, достигая отметки 45,56 гривны.

Стремительное подорожание евро в Украине стало результатом комбинации двух факторов: рост евро по отношению к доллару, превысивший психологический барьер в 1,10 доллара к середине недели, и одновременное повышение курса доллара по отношению к гривне на внутреннем межбанковском рынке. Это привело к достижению евро исторических максимумов.

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