Сочетание мягкого шоколадного бисквита и воздушного крема делает пирожное очень вкусным, поэтому его точно можно подавать на праздники к столу.

Чтобы сделать эти пирожные, вам понадобится также приготовить специальный крем, идеально подохдящий к сладкому перекусу, о чем детально рассказала кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

Для бисквита:

4 яйца

1 пакетик ванильного сахара

80 г сахара

100 г муки

30 г какао-порошка

6 г разрыхлителя

Для крема:

15 г желатина

100 мл молока или сливок 10%

200 мл сливок 33-36%

200 г сметаны (от 20%)

150 г сгущенного молока

Шоколад для декора (по желанию)

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности (около 10 минут). Постепенно добавляйте просеянные муку, какао и разрыхлитель. Хорошо перемешайте. Вылейте массу на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при 170 градусах около 15 минут.

После выпекания сразу накройте бисквит пергаментом и переверните. Оставьте остывать.

Залейте желатин холодным молоком или сливками и оставьте набухать. Взбейте сливки до стойких пиков. В другой миске смешайте сметану и сгущенное молоко, добавьте растопленный желатин, затем аккуратно введите взбитые сливки. Поместите крем в холодильник на 10 минут, чтобы он немного загустел.

Разрежьте бисквит на 2 равные части. Края можно обрезать сразу или позже, когда пирожное будет готово. Выложите одну половину бисквита в форму, затем нанесите крем, который после охлаждения станет густым. Накройте второй половиной бисквита. Оставьте в холодильнике на 1 час.

После охлаждения обрежьте края пирожного и нарежьте на 6 больших кусочков или 12 меньших. Для декора растопите 100 г черного шоколада с 30 г сливочного масла в микроволновке и нанесите на пирожное.

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