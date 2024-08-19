Чтобы сделать эти пирожные, вам понадобится также приготовить специальный крем, идеально подохдящий к сладкому перекусу, о чем детально рассказала кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 4 яйца
- 1 пакетик ванильного сахара
- 80 г сахара
- 100 г муки
- 30 г какао-порошка
- 6 г разрыхлителя
Для крема:
- 15 г желатина
- 100 мл молока или сливок 10%
- 200 мл сливок 33-36%
- 200 г сметаны (от 20%)
- 150 г сгущенного молока
- Шоколад для декора (по желанию)
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности (около 10 минут). Постепенно добавляйте просеянные муку, какао и разрыхлитель. Хорошо перемешайте. Вылейте массу на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при 170 градусах около 15 минут.
После выпекания сразу накройте бисквит пергаментом и переверните. Оставьте остывать.
Залейте желатин холодным молоком или сливками и оставьте набухать. Взбейте сливки до стойких пиков. В другой миске смешайте сметану и сгущенное молоко, добавьте растопленный желатин, затем аккуратно введите взбитые сливки. Поместите крем в холодильник на 10 минут, чтобы он немного загустел.
Разрежьте бисквит на 2 равные части. Края можно обрезать сразу или позже, когда пирожное будет готово. Выложите одну половину бисквита в форму, затем нанесите крем, который после охлаждения станет густым. Накройте второй половиной бисквита. Оставьте в холодильнике на 1 час.
После охлаждения обрежьте края пирожного и нарежьте на 6 больших кусочков или 12 меньших. Для декора растопите 100 г черного шоколада с 30 г сливочного масла в микроволновке и нанесите на пирожное.
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