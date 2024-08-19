Такой рецепт подойдет для того, чтобы быстро приготовить вкусный десерт и подать его к чаю за столом.

Сделать мягкие булочки можно утром и даже холодными они будут такими же вкусными, особенно с ягодным наполением, делится кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты (на 12 булочек):

1 яйцо

200 мл теплого молока

40 г сахара

1/3 ч. ложки соли

1,5 ч. ложки сухих дрожжей (или 15 г прессованных)

450-500 г муки

50 г мягкого сливочного масла

Для начинки:

300 г ягод

50 мл воды

100 г сахара

40 г крахмала

Для крема:

200 г крем-сыра (или жирной сметаны)

40 г сахарной пудры

Ваниль по вкусу

Приготовление:

Смешайте яйцо, молоко, соль, сахар и дрожжи. Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая тесто до полного увлажнения муки. Оставьте тесто на 30 минут, чтобы оно подошло.

После этого добавьте мягкое сливочное масло и вымешивайте тесто 5-10 минут до гладкости. Если тесто прилипает к рукам, добавьте еще столовую ложку муки. Оставьте тесто подниматься на 1 час.

Взбейте ягоды с сахаром блендером, добавьте крахмал и доведите смесь до загустения на огне. Охладите начинку.

Раскатайте тесто в прямоугольник. Намажьте его ягодной начинкой, затем скрутите в рулет и защипите края. Нарежьте рулет на 12 равных частей при помощи нити.

Оставьте нарезанные булочки подойти на 40 минут.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут, до золотистой корочки.

Смешайте крем-сыр, сахарную пудру и ваниль до получения однородной массы. Намажьте кремом теплые булочки.

Последние новости Украины:

С таким маринадом малосольные огурцы получаются невероятно вкусными и пикантными: новый рецепт.

Вкусный завтрак за 15 минут: финалистка "Мастер Шеф" поделилась простым рецептом.

Секрет вкусных и сочных отбивных: шеф-повар дал простой рецепт маринада.