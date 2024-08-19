Сделать мягкие булочки можно утром и даже холодными они будут такими же вкусными, особенно с ягодным наполением, делится кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты (на 12 булочек):
- 1 яйцо
- 200 мл теплого молока
- 40 г сахара
- 1/3 ч. ложки соли
- 1,5 ч. ложки сухих дрожжей (или 15 г прессованных)
- 450-500 г муки
- 50 г мягкого сливочного масла
Для начинки:
- 300 г ягод
- 50 мл воды
- 100 г сахара
- 40 г крахмала
Для крема:
- 200 г крем-сыра (или жирной сметаны)
- 40 г сахарной пудры
- Ваниль по вкусу
Приготовление:
Смешайте яйцо, молоко, соль, сахар и дрожжи. Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая тесто до полного увлажнения муки. Оставьте тесто на 30 минут, чтобы оно подошло.
После этого добавьте мягкое сливочное масло и вымешивайте тесто 5-10 минут до гладкости. Если тесто прилипает к рукам, добавьте еще столовую ложку муки. Оставьте тесто подниматься на 1 час.
Взбейте ягоды с сахаром блендером, добавьте крахмал и доведите смесь до загустения на огне. Охладите начинку.
Раскатайте тесто в прямоугольник. Намажьте его ягодной начинкой, затем скрутите в рулет и защипите края. Нарежьте рулет на 12 равных частей при помощи нити.
Оставьте нарезанные булочки подойти на 40 минут.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут, до золотистой корочки.
Смешайте крем-сыр, сахарную пудру и ваниль до получения однородной массы. Намажьте кремом теплые булочки.
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