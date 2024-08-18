Мать пропавшего без вести бойца обратилась за медицинской помощью из-за резкого ухудшения здоровья после этого "визита".

В городе Дубно Ровенской области работник полиции незаконно проник в квартиру семьи пропавшего без вести бойца и провел обыск без разрешения владельцев и соответствующих документов. Родные пропавшего без вести бойца обвиняют копа в том, что он без разрешения вошел в частную собственность, в полиции говорят, что детали установит проверка.

Утром в частный дом приехали полицейские и ТЦК. Если работники ТЦК проявили корректность, то работник полиции оказался гораздо настойчивее.

По словам хозяев, полицейский проник на частную территорию с другой стороны, без разрешения и документов и провел обыск в хозяйственных постройках. Он объяснил свои действия поисками "ухилянта" - родного брата пропавшего без вести. Объяснения матери, что второй сын имеет официальное право на отсрочку от мобилизации как отец троих детей и брат пропавшего, были проигнорированы. Полицейский оставил территорию без объяснений или извинений.

Мать пропавшего без вести бойца обратилась за медицинской помощью из-за резкого ухудшения здоровья после этого "визита". Она выразила надежду, что такие полицейские будут проявлять свою "активность" на фронте, в составе бригады "Лют", а не с родственниками пропавших без вести.

В полиции Ровенской области подтвердили, что полицейский сопровождал сотрудника ТЦК и представителя городского совета, прибывших в дом жительницы Дубна для вручения повестки ее сыну.

"Свидетели же и сам работник полиции утверждают, что как только они зашли на территорию двора через калитку, из дома сразу вышла хозяйка. Следовательно, в другие помещения никто не заходил. Соответствует ли действительности указанная заявительницей информация, будет устанавливаться во время проверки ", – рассказали в полиции.

Источник: ТСН.

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