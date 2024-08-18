Выход на пенсию по возрасту для мужчин и женщин возможен после наступления 60 лет, однако у части есть возможность выйти на заслуженный отдых еще раньше.

Если у человека нет достаточного страхового стажа, то он имеет право на назначение пенсии по возрасту: в 60, 63 или 65 лет. В таком случае требования по стажу меньше. Законодательство разрешает выходить на пенсию и до достижения установленного возраста.

Например, около 1,5 млн украинцев получают пенсию по инвалидности, средний пенсионный возраст которых составляет всего 46,5 лет.

Более полумиллиона человек получают пенсию в случае потери кормильца и их средний пенсионный возраст составляет всего 30,6 года.

Военные и полицейские (еще около полумиллиона человек) уходят на пенсию в 51,1 года. "Чернобыльцы" выходят на заслуженный отдых в 42 года, прокуроры – в 47,1 года, а судьи – в 55,4 года.

В Украине специальные пенсии получают 11,3% общей численности пенсионеров. Для сравнения, в странах ОЭСР, например, в Польше этот показатель составляет всего 6%, что почти вдвое меньше, чем в Украине. Среди украинцев, у которых есть специальные пенсионные права, средний возраст выхода на пенсию составляет всего 45 лет.

Пока средняя пенсия в Украине составляет 5,8 тыс. грн, а дефицит покрывается из центрального бюджета. При этом 62,6% пенсионеров получают выплату до 5 тыс. грн. Пенсия для лица, зарабатывающего среднюю зарплату, составит около 4,2 тыс. грн, что равняется только 27,2% от привычной зарплаты в 15,4 тыс. грн. Для обеспечения адекватного уровня жизни на пенсии необходимо, чтобы этот показатель составлял как минимум 40%.

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Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.

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