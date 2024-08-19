Приготовить данное блюдо может каждый, однако домашний соус можно делать в разных вариациях, лучше выберете самый любимый для вас, делится кулинар и фудблогер «Anny cooking»
Ингредиенты:
- 300 г фарша (куриный, свиной или говяжий)
- 1 средний лук
- 1 средняя морковь
- 2 зубчика чеснока
- ~350 мл томатов в собственном соку (или 2 ст. ложки томатной пасты + 0,5 л воды)
- 200 мл воды
- Соль, перец, итальянские травы
- Листы лазаньи
- Соус бешамель (~300 мл, купленный или домашний)
- Моцарелла и твердый сыр
Приготовление:
Лук нарезать и обжарить до прозрачности. Добавить фарш и обжаривать несколько минут, разбивая комочки. Добавить нарезанную морковь и чеснок, затем томаты в собственном соку и воду. Закрыть крышкой и тушить на маленьком огне около часа, время от времени помешивая и при необходимости добавляя воду. После тушения посолить, поперчить и добавить итальянские травы.
Смазать форму маслом. Выложить 2 ст. ложки соуса бешамель, затем листы лазаньи. На них выложить ~3 ст. ложки соуса Болоньезе и 3 ст. ложки соуса бешамель. Повторять слои до четырех слоев. Сверху присыпать нарезанной моцареллой и твердым сыром, залить оставшимся соусом бешамель.
Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут, чтобы листья лазаньи стали мягкими и все хорошо прогрелось.
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