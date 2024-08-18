Юрист отмечает, что оставление ребенка в возрасте до семи лет в помещении без присмотра лиц старше 14 лет может быть квалифицировано как нарушение и наказывается штрафом.

В Украине существуют нормы, регулирующие обязанности родителей по воспитанию детей и за их нарушение предусмотрена ответственность. Это также включает в себя обязанность присмотра за малолетними детьми.

Как могут наказать родителей, которые оставляют детей до 7 лет в помещении без присмотра, рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Юрист отмечает, что оставление ребенка в возрасте до семи лет в помещении без присмотра лиц старше 14 лет может быть квалифицировано как невыполнение родителями или заменяющими их обязанностей по воспитанию детей. Это административное правонарушение карается:

Предупреждением;

штрафом от 850 до 1 700 грн;

В случае повторного нарушения в течение года – штраф от 1700 до 5100 грн.

Евгений Булименко подчеркнул, что также следует отметить, что злостное невыполнение родителями, опекунами или попечителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, влечет уголовную ответственность.

В таком случае возможно наказание в виде ограничения свободы сроком от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Юрист также уточнил, что дети могут самостоятельно пользоваться общественным транспортом с 7 лет. Однако на междугородных маршрутах перевозить детей до 14 лет без сопровождения взрослых запрещено, за исключением перевозки детей в общеобразовательные или дошкольные учебные заведения в сельской местности автобусами внутриобластных маршрутов и регулярных специальных перевозок.

Источник: РБК.

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