Высокая конкуренция в некоторых областях сохраняется, в частности, из-за большого количества удаленных вакансий, на которые соискатели активно реагируют.

В Украине за последний месяц изменился список специальностей с наибольшей и наименьшей конкуренцией. Наибольшая конкуренция наблюдается в сферах СМИ, издательства и полиграфии, в то время как наименьшая конкуренция есть в сфере охраны и безопасности. Об этом идет речь в результатах исследования Work.ua.

С пятерки специальностей с наибольшей конкуренцией категория "Топменеджмент, руководство высшего звена" была заменена маркетингом. Пока список лидеров выглядит так:

СМИ, издательство, полиграфия

IT, компьютеры, интернет

Дизайн, творчество

Культура, музыка, шоу-бизнес

Маркетинг, реклама, PR

Высокая конкуренция в этих областях сохраняется, в частности, из-за большого количества удаленных вакансий, на которые соискатели активно реагируют. Наиболее востребованы позиции разработчиков, верстальщиков, веб-дизайнеров, direct-менеджеров, тестировщиков, графических дизайнеров, видеомонтажеров, иллюстраторов, копирайтеров и переводчиков английского языка.

Изменения произошли и в категориях с меньшей конкуренцией. В июле к ним вошли:

Охрана, безопасность

Рабочие специальности, производство

Транспорт, автобизнес

Строительство, архитектура

Медицина, фармацевтика

Рынок труда на Украине уже почти год сталкивается с дефицитом кадров. Соискатели обновили или создали 330 522 резюме, что на 9% больше по сравнению с июнем. Одновременно с этим возросла и конкуренция, достигнув уровня марта 2024 года.

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