Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт относительно причастных к схеме.

Выявлено хищение 3,7 млн. грн. на восстановлении энергоинфраструктуры Одесщины после вражеских обстрелов. Будут судить двух руководителей подрядных компаний. Подробности сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что обвиняемые присвоили государственные средства, выделенные на восстановление энергетической инфраструктуры региона, поврежденной в результате вражеских обстрелов зимой прошлого года.

НЭК "Укрэнерго" заключила контракт с подрядной организацией для проведения строительно-монтажных работ по восстановлению электрического оборудования после ракетных обстрелов. Согласно договору необходимо было провести демонтаж и перемещение двух автотрансформаторов для замены поврежденных единиц и их подключения.

В качестве субподрядчика для железнодорожных перевозок подрядчик привлек директора логистической компании, с которым имел предварительный договор на транспортное экспедирование.

Обвиняемые, зная, что автотрансформаторы уже были перевезены по территории Одесской области, внесли в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости транспортировки и услуг по международным перевозкам, которые на самом деле не были предоставлены.

В результате таких действий государственному предприятию нанесено более 3,7 млн ​​грн ущерба.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух директоров подрядных компаний по факту завладения государственными средствами и служебного подлога (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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