Военный Павел Якимчук опубликовал фото полицейского и автомобиля ее мужа, отметив, что женщину зовут Орещенко Елена Петровна.

Ветеран российско-украинской войны Павел Якимчук рассказал об инциденте на парковке "Эпицентра" в Киеве. Он сделал замечание водителю Toyota Camry, припарковавшему автомобиль на месте для лиц с инвалидностью без соответствующей наклейки. В ответ на это жена водителя, оказавшаяся капитаном полиции, оскорбила эксвоенного, назвав его "конченым инвалидом".

Об этом Якимчук написал на своей странице в Facebook.

Павел Якимчук также опубликовал фото полицейского и автомобиля ее мужа, отметив, что женщину зовут Орещенко Елена Петровна.

"Подошел чтобы спросить или подарить наклейку (если он имеет на нее право), и здесь с пассажирского места выходит его жена в форме полицейской с шевроном Главного управления полиции и начинает на меня визжать: "а в эпицентр шо, только инвалиды приезжают?" – рассказал ветеран.

Ветеран ответил женщине, что он ранен и имеет группу инвалидности, также уточнил, что правильнее употреблять термин "лицо с инвалидностью". На это полицейский ответил: "О**ли. Думают, если приехали из передка, то им все можно". Эту информацию подтвердила свидетельница события в комментариях к посту Якимчука.

"К слову: они больше часа провели в Эпицентре, но даже после перепалки уважаемый мужчина уважаемого полицейского так и не перепарковался!" – добавил мужчина.

В Главном управлении Национальной полиции Киевской области сообщили в комментарии для СМИ, что по данному инциденту назначено служебное расследование.

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