Гороскоп на 19 августа наши убеждения, которые нуждаются в обновлении, станут совершенно ясны.

Узнайте, что ждет Ваш знак Зодиака:

Овен

21 марта – 19 апреля

Возможно, ваш бюджет нуждается в повторном рассмотрении. Негативные привычки расходов могут настигнуть вас в это время, особенно если вы в последнее время не дисциплинировали себя. Хотя может возникнуть соблазн продолжать управлять своими деньгами так же, как вы это делали всегда, может быть разумнее либо тратить больше на качественные вещи, которые сделаны на века, либо сократить расходы, которые опустошают ваш банковский счет. Постановка долгосрочной цели может помочь облегчить этот процесс.

Телец

20 апреля-20 мая

Хотя вы, возможно, хотите внести большие изменения в воспринимаемые личные недостатки, вам сначала нужно увидеть себя таким, какой вы есть на самом деле. Это может быть трудно сделать точно. Попробуйте подумать о том, как вы смотрите на незнакомцев. Как бы вы выглядели, если бы вас видели через эту линзу? Вы можете быть не столь осуждающим по отношению к другому человеку, как к своим собственным проблемам! Когда вы поймете, что вам не нужно быть таким строгим к себе, это может облегчить изменения.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Восстановление связи с духовной стороной может быть необходимым — особенно если вы в последнее время чувствуете себя потерянным, как будто вы тянетесь, но ничего не тянется в ответ. Пусть ваши мечты и даже ваши грезы или непредвиденные мысли помогут вам найти руководство, которое вам нужно в этих областях. Сосредоточение внимания на медитации или других методах духовного просветления может иметь противоположный эффект тому, что вы хотите. Попробуйте отпустить и посмотреть, что ваш разум показывает вам, когда он свободно блуждает.

Рак

21 июня-22 июля

Друзья, чьи взгляды больше не совпадают с вашим путем, возможно, в настоящее время покидают вашу жизнь. Вы могли чувствовать это напряжение или разобщенность раньше, но то, что они говорят или делают сейчас, дает понять, что эта дружба уже не та, что была раньше. Нормально двигаться дальше, когда вы понимаете, что друг вырос в другом направлении, и это не обязательно должно быть большой проблемой или драматическим расставанием. В конце концов, ваши пути могут снова пересечься когда-нибудь в будущем.

Лев

23 июля – 22 августа

Смена работы может быть на горизонте для вас. Независимо от того, меняете ли вы карьеру или нет, вы можете понять, что способ, которым вы интегрировали свою работу в свою жизнь, больше не работает для вас. Это может отгородить вас от друзей, если вы работаете слишком много часов. С другой стороны, вы можете решить, что хотите больше времени работать, чтобы получать более солидную зарплату. Какой бы ни была корректировка, сделайте шаги к тому, чтобы сделать ее правильно.

Дева

23 августа – 22 сентября

Иногда отучиться от чего-то может потребовать больше усилий, чем научиться. Навык или укоренившееся убеждение могли только что раскрыться как не идеальный способ решения проблем, и теперь вам приходится отступать и перестраиваться. Не думайте, что это ваша неудача, и не бойтесь, что вы никогда не сможете забыть эту модель. Просто начните расти и питать себя, как дерево, обрезая мертвые ветви и укрепляя здоровые.

Весы

23 сентября – 22 октября

Тревоги должны быть отпущены, чтобы освободить место для лучшего будущего. Глубокий страх может возникнуть в вашем сознании сейчас, либо через сны, либо через ваши повседневные мысли. Даже если то, чего вы боитесь, это что-то, что действительно произошло в мире или в вашем прошлом, пришло время отпустить этот страх, чтобы вы могли продолжать жить своей жизнью. Если позволить этому беспокойству нависать над вами, как темное облако, это не сделает ничего, кроме как будет держать вас в страхе.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Отношения и то, как вы общаетесь в них, готовятся к переменам. Возможно, вы склонны слишком близко держать карты к груди или выдавать свои секреты с такой непосредственностью, о которой позже жалеете. Независимо от того, насколько негативно ваше общение влияет на ваши отношения, сегодня оно проявится. Тем не менее, у каждого есть слабости, и это не значит, что вы не можете контролировать свои импульсы. Обратите внимание на то, как вы общаетесь, и спросите себя, сближает ли это вас с другими или отталкивает их.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Ваше тело само подскажет вам, нужно ли вам что-то делать для собственного благополучия. Если вы заметили дополнительную болезненность или, казалось бы, случайные боли, это может означать, что вам нужно начать растягиваться, когда вы встаете утром. Если вы чувствуете себя измотанным после пробуждения, дополнительный отдых ночью может быть нелишним. Тело всегда меняется с возрастом — когда придет время начать относиться к нему более сознательно, оно даст вам знать. Будьте готовы слушать, когда получаете сигналы.

Козерог

22 декабря – 19 января

Погрузиться в суету жизни слишком легко, и более простые удовольствия, возможно, недавно прошли мимо вас. Пришло время добавить больше веселья в ваш день! Хобби, которым вы давно не занимались, может снова поманить вас, или новый интерес, который вам по душе, может внезапно появиться в поле вашего зрения. Дайте себе время наслаждаться жизнью сейчас, вместо того, чтобы просто следовать по течению.

Водолей

20 января – 18 февраля

Ожидайте новой динамики, когда дело касается семьи. Кто-то из вашей семьи может переехать или начать новую работу, что делает его менее доступным для того, чтобы проводить время с вами. Или же любимый человек, которого вы раньше никогда не видели, может начать появляться довольно часто из-за некоторого свободного времени или более близкого расположения к вам. Постарайтесь принять это как есть, но если вам некомфортно с новым распорядком, вы можете скорректировать его по мере необходимости.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Сегодня может появиться новое дополнение к вашей системе поддержки. Вы, возможно, не ожидали, что этот человек станет тем, на кого вы сможете опереться в трудные времена, но он, скорее всего, появится для вас и поддержит вас новыми способами, если вы дадите ему шанс. Он может рассказать вам плохие новости или принести вам посылку, когда вам нездоровится. Будьте открыты этому человеку, даже если когда-то вы думали о нем по-другому.

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