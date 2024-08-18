Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака, будет легче говорить то, что мы думаем, с добротой и честностью.

Овен

21 марта – 19 апреля

Ожидайте, что ваша рутина будет проходить быстрее обычного. Скорее всего, у вас теперь больше энергии и лучше концентрация, так что воспользуйтесь этим и займитесь теми проектами, на которые вы не могли найти время в прошлом. Уборка гаража или реорганизация вашей комнаты не будут казаться такими пугающими, если у вас не будет других обязанностей, и вы сможете справиться со всем этим с легкостью. Используйте дополнительный бензин в вашем баке, пока он у вас есть!

Телец

20 апреля-20 мая

Что-то, чего вы, возможно, боялись, готово к выполнению! Ничто не заставит вас почувствовать себя более завершенным, чем устранение того, что вы откладывали. Даже если желание отложить это все еще остается, отбросьте его в сторону и двигайтесь вперед. Вы снимете с себя стресс, наконец-то соберетесь и сделаете это, пока ветер в ваших парусах. Как только это будет сделано, вы сможете вздохнуть с облегчением и насладиться чувством свободы.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Хотя это может быть день, когда вы наверстаете много домашних дел, это также может быть день, когда вы окажетесь в центре семейного спора, который заставит вас качать головой в недоумении и замешательстве. Напряжение может возникнуть среди членов семьи, но постарайтесь сохранять хладнокровие, потому что подливание масла в огонь никому не принесет пользы. Вы можете помочь, придумав что-то, что вся семья может сделать вместе, потому что тот, кто чувствует себя обделенным, просто не будет этого делать.

Рак

21 июня-22 июля

Ваши слова и ваш разум в данный момент могут двигаться быстрее, чем ваше тело. Это один из тех дней, когда вы не можете писать или печатать так быстро, как ваш мозг придумывает слова, чтобы сказать, или вы можете говорить со скоростью мили в минуту. Другие могут не успевать за таким быстрым потоком информации! Возьмите себе за правило притормаживать, когда вы что-то объясняете, чтобы вас не поняли неправильно.

Лев

23 июля – 22 августа

Вам предоставляется шанс обрести чувство безопасности. Сегодня вы можете провести некоторое время с кем-то, кто видит вас таким, какой вы есть, и кто способен прекрасно развить ваши сильные стороны. Хотя быть скромным — это хорошо, держите то, что они говорят, в глубине души, пока вы проживаете остаток дня. Гордость за свои достижения может прийти сама собой, но иногда требуется взгляд со стороны, чтобы показать вам, на что вы действительно способны.

Дева

23 августа – 22 сентября

Жизнь не требует слишком серьезных дел в данный момент, поэтому вы можете немного развлечься и заняться спортом. Отправьтесь в поход, займитесь неформальными видами спорта с друзьями — чем угодно, главное, чтобы вы наслаждались свежим воздухом и двигались. Однако если физические нагрузки сейчас вас не привлекают, не пытайтесь заставлять себя работать весь день. Скорее всего, это не приведет к тому, чего вы пытаетесь достичь, поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие!

Весы

23 сентября – 22 октября

Сегодняшний день больше посвящен путешествию, чем пункту назначения. Вы можете чувствовать нетерпение, чтобы что-то сделать или куда-то добраться к концу дня, но вы должны обращать внимание на всех людей, которых встречаете, и места, которые посещаете по пути. Сейчас ваша энергия может быть не очень высокой, поэтому не торопитесь и не спешите к финишу. Вы будете счастливее, извлекая максимум из каждого шага, который вы делаете, чтобы добраться туда.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Идеи могут с трудом находить вас в тумане вашего разума. Вы можете чувствовать себя немного потерянным в одиночестве, или проект, над которым вы работаете, просто не складывается. Обратитесь за вдохновением к людям, которые вас поддерживают, — они, вероятно, будут рады дать вам несколько свежих концепций. Попытка сделать все самостоятельно не сработает так же хорошо, как и получение вклада от людей, которые хотят, чтобы вы добились успеха. Позвольте вашим друзьям вести вас к победе!

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Авторитетные фигуры в вашей жизни разжигают огонь ваших амбиций. Кто-то, на кого вы равняетесь, или, по крайней мере, кто-то, кто имеет власть над вашей жизнью, может сказать что-то, что заставит вас захотеть сделать больше для себя. Независимо от того, дают ли они позитивное или негативное подкрепление, к концу разговора вы, скорее всего, обнаружите себя более решительным в том, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Вам также не нужно ждать этого человека — ловите момент и начинайте общаться!

Козерог

22 декабря – 19 января

Возможно, пришло время выбраться из дома! Смена обстановки может творить чудеса при лихорадке вдали от дома или усталости от онлайн-встреч. Вы можете чувствовать себя эгоистично, но сегодня нормально позволить себе расслабиться и заняться чем-то, что вам действительно нравится. Будь то спа-вечер, чтобы расслабиться после долгого рабочего дня, или поездка по сельской местности, чтобы прочистить разум, дайте себе возможность сделать шаг назад и подзарядиться любым удобным для вас способом.

Водолей

20 января – 18 февраля

Нет лучшего времени, чем настоящее, чтобы пересмотреть свои долгосрочные цели. Кто-то в вашей жизни может побудить вас начать планировать будущее, и вам следует прислушаться. Сядьте с человеком, который может помочь вам как-то инвестировать в ваше будущее, либо деньгами, либо вашим здоровьем, и попробуйте начать работать над новыми положительными привычками. По крайней мере, вы можете работать над своими целями, создав — или обновив — доску визуализации. Пусть ваша идеальная жизнь обретет форму!

Рыбы

19 февраля-20 марта

Социальная бабочка в вас готова расправить крылья! Сегодня вы, скорее всего, обнаружите себя порхающим от одной группы друзей к другой, как в сети, так и за ее пределами. Если вы из тех людей, которые ладят с людьми из самых разных слоев общества, ожидайте, что это будет интересный день. Даже если ваша сеть общения меньше, у каждого есть что сказать, если у вас есть время побаловать их. Чем более вы открыты и готовы слушать, тем больше удовольствия вы получите от этого времени.

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