Гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 19 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 19 августа.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 19 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Десятка Кубков, перевернутая

Трудно мыслить здраво, и вы чувствуете себя слишком эмоционально. Возможно, вам нужно сделать шаг назад, Овен, от ситуации, чтобы обрести некоторую ясность ума.

Эти чувства, с которыми вы сталкиваетесь, сильны и грозят захватить вашу чувствительность. По этой причине вам, возможно, нужно просто сесть и расслабиться, пока вы не соберетесь с мыслями.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Иерофант

Никому не нравится, когда что-то меняется, особенно вам, поскольку вы можете быть очень упрямы.

Но сейчас необходимо внести небольшие коррективы, сохранив при этом статус-кво.

Вы можете быть лидером в это время – тем, кто показывает всем путь. Будьте открыты для выслушивания других предложений, создавая при этом структуру, которая нужна всем.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Шестерка Мечей

Очень сложно, когда у каждого есть свое мнение и они хотят поделиться им с тобой.

Возможно, вам надоело слышать так много голосов, и вы хотите, чтобы все было просто.

Это потребует от вас немного терпения, но предоставление людям возможности высказать то, что им нужно сказать, — это один из способов стимулировать рост.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Семерка Жезлов

Вы готовитесь к большим переменам, но большие перемены требуют планирования. Вы можете хотеть сделать все быстро и опасаться, что время имеет решающее значение.

Однако, как говорится в поговорке… Неспособность планировать означает планирование неудачи. Важно выделить время, необходимое для внедрения вашей стратегии, а затем вы сможете следовать ей.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Двойка Мечей

Ты продолжаешь метаться между своими идеями, Лев, и проблема в том, что теперь ты кажешься нерешительным.

Это заставляет людей терять доверие к вам. Что вам нужно, чтобы мы наконец приняли решение, даже если вы не уверены, что это то, что вам нужно. Вы всегда можете внести корректировки позже.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Сила, перевернутая

Нормально иногда быть слабым, Дева. Ты такой же человек, как и все остальные. На самом деле уязвимость мила.

Ваши острые углы сглаживаются, и людям приятно говорить, что бывают моменты, когда у вас не все в порядке. На самом деле, это может быть тем, что заставляет других наконец-то принять вас в свою жизнь.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Четверка Жезлов

Вам нужно лучше управлять своим временем и установить защитные ограждения, чтобы не допустить промедления и потери импульса.

Может показаться, что это требует много работы и времени, которого у вас нет, но, не выполнив этот важный шаг, вы в конечном итоге потеряете время.

Будьте практичны, Весы, имейте некоторую чувствительность к себе. Важно это сделать, и вы не пожалеете об этом позже.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Отшельник

Вы сейчас довольно интроспективны, и это больше, чем просто время тишины. Вы проходите через духовную трансформацию.

Ваш разум обновляется и восстанавливается с каждым мгновением, которое вы проводите в тишине.

Дайте себе время покопаться в своем сердце. Именно там вы найдете нужные вам ответы.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Управление деньгами очень важно. В спешке жизни вы склонны тратить слишком много и не замечать этого, пока счет не придет по почте. Будьте дальновидны.

Начните составлять бюджет. Будьте внимательны к своим доходам. Даже если это означает, что вам придется урезать что-то в некоторых областях, подумайте о большой картине. Дело не только в том, сколько вы зарабатываете, но и в том, сколько вы экономите.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Тройка Мечей, перевернутая

Вы наконец-то смирились с тем, что кто-то разбил вам сердце и предал ваше доверие. Вам потребовалось много времени, чтобы добраться до этого места, и вам все еще больно от воспоминаний обо всем этом.

Козерог, не позволяй этому опыту сделать его горьким. Ты знаешь, что люди делают вещи, и это на самом деле не имеет никакого отношения к тому, кто ты. На самом деле, это имеет отношение к тому, кем они не являются.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая

Одна из причин, по которой вы больше не заинтересованы в этом конкретном проекте, заключается в том, что вы потеряли импульс.

Было утомительно пытаться заставить всех быть на одной волне. Вы устали умолять и просить, чтобы люди увидели видение.

Трудно заставить вещи сработать, когда ты делаешь все сам. Может быть, если ты отстранишься, ты поможешь им понять, что поставлено на карту, и они сами решат, что они в деле.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Королева Кубков

Эмоции существуют, чтобы помогать вам и вести вас по пути. Когда вы подавляете их и игнорируете, они позже всплывут странным образом.

Иногда вы будете плакать просто так, но правда в том, что эти слезы не на ровном месте. Обратите внимание на свою эмоциональную энергию, Рыбы. Ваше тело и ваш разум или разговор с вами.

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