Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 18 августа с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 18 августа.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 18 августа:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Солнце, перевернутое

Одно дело быть оптимистом, но вы также хотите придерживаться реальности. Сейчас все зависит от вас, Овен.

Вы сами решаете, как реагировать на то, что происходит в жизни. Вы тот, кто за рулем, и никто другой.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая

Когда вокруг вас слишком много болтовни, это может заполнить ваш разум негативом, из-за чего вам будет очень трудно думать самостоятельно. Вам нужно отключиться от шума вокруг вас.

Вы, возможно, не сможете сделать это, не создав несколько волн, но это того стоит, Телец. Хорошо знать, что пытается сказать ваше сердце.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Верховная Жрица

У вас развита интуиция, и вы обладаете странной способностью предчувствовать события задолго до того, как они произойдут.

Но проблема с вами, Близнецы, в том, что вы не всегда обращаете внимание на знаки, которые происходят вокруг вас. Поэтому вы их пропускаете, и вы пропускаете много вещей в последнее время, так что включите свой мысленный колпак и будьте внимательны.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Императрица, перевернутая

Рак, тебе не обязательно всегда быть добрым, особенно если это идет в ущерб тебе самому.

Быть любезным дорого, и не «не любезно» говорить то, что вы действительно думаете. На самом деле, если вы не можете высказать свое мнение, даже если вы делаете это вежливо, то вы находитесь в месте, которое может быть не лучшим для вас или кого-либо еще.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Вы научились говорить «нет» и избегать брать на себя больше ответственности. Теперь, когда у вас есть немного свободного времени, что вы будете делать с ним?

Вы можете дать себе небольшой перерыв, прежде чем вернуться к повседневной жизни и рутине.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Смерть

Хорошее событие заканчивается, и понятно, что вы из-за этого расстроены.

Вы можете не видеть выгоды от того, чтобы отпустить что-то так скоро, но ваша жизнь движется вперед так быстро. Вы действительно хотите держаться за прошлое и позволить будущему пройти мимо вас?

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Королева Пентаклей

Не то, что у вас в банке, а то, что у вас внутри. Ваша ценность исходит из всего того, что вы приносите на стол: ваш характер, ваша преданность и дружба, которую вы предлагаете.

Все это делает вас замечательным человеком, и если другой человек этого не видит, то ему не нужно быть в вашей жизни.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Королева Мечей

У вас острый язык, и порой ваши слова режут, как нож?

Вы доносите кому-то немного правды, но они не могут услышать из-за боли от вашей подачи. Постарайтесь не потерять разговор во имя правоты.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Мечей

Это хорошее время для вас, чтобы управлять своими идеями. Запишите их на бумаге.

Посмотрите, как составить план, решив, какие приоритеты должны быть в первую очередь, а что может подождать. Вы можете обнаружить, что там есть довольно много вещей, которые вам вообще не нужны.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая

Не всегда нужно быть первым, кто что-то начинает. То, что вы думаете, что все остальные это делают или пробовали, не означает, что это не то, что нам нужно делать и добиваться успеха.

Каждый должен начинать с чего-то малого. В отношениях вы учитесь говорить «нет», «не сейчас», и это может вас далеко завести.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Жезлов, перевернутая

Наконец-то хаос подходит к концу, и вы можете дышать. Возможно, вы не готовы начать большой проект на данном этапе.

Выгорание — это проблема. Сделайте перерыв и дайте себе время расслабиться. Вы не пожалеете, если дадите себе то, что вам нужно.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Дурак, перевернутая

Вы наконец-то научились не спешить.

Несмотря на то, что вы чувствуете себя уверенно и готовы действовать, вы также понимаете, что иногда вам вообще не следует предпринимать никаких действий, пока вы не будете уверены, что не потратите зря время и деньги.

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