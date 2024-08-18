Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Одесской и Николаевской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областных прокуратур.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще шестерых приспешников российской разведки, которые совершали поджоги в Одессе и Николаеве. Часть из них еще совсем дети. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.



Основными целями врага были военные внедорожники сил обороны и релейные шкафы на магистральных линиях Укрзализныци.

Для проведения диверсий РФ привлекла четырех несовершеннолетних и двух 18-летних молодых людей, которые искали «легкие деньги» в Телеграмм-каналах. Там они попали во внимание спецслужб России, которые предложили им «быстрый заработок» за сотрудничество.

В Одессе «на горячем» задержали двух злоумышленников, которые подожгли шкаф входного светофора на стратегической железнодорожной линии и пытались скрыться с места преступления.

Им не удалось избежать задержания, поскольку одновременно был задержан их сообщник, который помогал проводить разведку у потенциальных целей.

Планировалось, что эти злоумышленники продолжат серию поджогов на объектах железнодорожной инфраструктуры с целью вредить логистике Сил обороны на юге Украины.

Тем временем в Николаеве задержаны три несовершеннолетних в возрасте 13, 14 и 16 лет, которые по заказу РФ подожгли два служебных пикапа морской пехоты ВСУ.

Эти автомобили были доставлены для ремонта в областной центр после выполнения боевых задач на южном фронте.

После этого фигуранты планировали поджоги местных административных зданий ТЦК, но правоохранители успели предотвратить их намерения.

На основании собранных доказательств трем фигурантам из Одессы, среди которых 15-летняя местная жительница, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Все подозреваемые находятся под стражей и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

16-летний подозреваемый из Николаева получил подозрение по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Пока он находится под круглосуточным домашним арестом и ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Также решается вопрос об ответственности двух его сообщников в возрасте 13 и 14 лет.

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