Операторов цифровых платформ (такси, аренда недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг) планируют обязать собирать информацию о клиентах.

Правительство намерено обязать операторов цифровых платформ собирать информацию о доходах пользователей и представлять ее в Государственную налоговую службу. Это касается платформ, предоставляющих услуги такси, аренды недвижимости, маркетплейсов, а также приложений для продажи товаров и предоставления различных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина по итогам встречи заместителя министра Светланы Воробей с представителями компаний – операторов цифровых платформ.

В ходе встречи обсуждалась концепция внедрения в Украине отчетности о доходах физических и юридических лиц, использующих цифровые платформы для заработка, говорится в сообщении.

"Обеспечение прозрачной и справедливой налоговой среды является одним из приоритетов Министерства финансов Украины в налоговой сфере. Введение отчетности операторов цифровых платформ будет способствовать гармонизации национального налогового законодательства с правом ЕС и повышению налоговой культуры налогоплательщиков", – отметила Воробей.

Министерство финансов вместе с Программой Европейского Союза по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM) готовит меры по присоединению Украины к международной системе автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

В дальнейшем Государственная налоговая служба будет направлять отчеты о доходах продавцов-нерезидентов компетентным органам юрисдикций-партнеров, являющихся сторонами Многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Последние новости Украины:

Напомним, в Украине изменили наказание ворам, закон подписан.

Как сообщала Politeka, правила переводов с карты на карту изменят.

Также Politeka писала, налоговики получат данные о счетах всех украинцев, появятся новые правила.