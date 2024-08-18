Следствие установило три эпизода преступной деятельности и коррупционной схемы на переработке мусора – следствие длилось 12 лет.

В Украине завершилось следствие по делу о присвоении 22 млн гривен из-за махинации в сфере переработки мусора. Речь идет о хищении средств ликвидированного в 2015 году госпредприятия "Укрэкоресурсы". Руководство предприятия "сэкономило" на закупке важного оборудования и присвоило эти средства.

Схему проверили в 2012 году, то есть расследование длилось 12 лет . О его завершении сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины ( НАБУ ).

По делу подозреваются:

бывший директор государственного предприятия "Укрэкоресурсы";

представитель частных компаний;

физическое лицо.

Следствие установило три эпизода преступной деятельности. В частности, в августе 2012 года директор "Укрэкоресурсов" приказал организовать закупку 100 фандоматов - автоматов для приема использованной тары. Эти фандоматы представляют собой сложные устройства, способные обрабатывать до 1000 пластиковых бутылок и 800 алюминиевых банок.

Фандоматы производит единственная зарегистрированная в США компания – RecycleTech. Однако вместо переговоров с этим производителем украинские предприниматели обратились в другую американскую компанию, которая продала им 100 фандоматов за 100 тыс. долларов (790 тыс. грн по курсу НБУ на момент закупки). Эти фандоматы обладали меньшей приемной способностью – до 300 пластиковых бутылок и 400 алюминиевых банок, что свидетельствует о закупке оборудования ненадлежащего качества.

Экспертиза установила, что фандоматы оказались совсем непригодными для использования. В результате участники преступной схемы завладели средствами государственного предприятия на сумму 13,69 млн грн.

Однако это не единственные потери. Во втором эпизоде ​​преступной деятельности участники схемы совершили мошенничество: под залог закупленных фандоматов они получили кредит более чем на 8,7 млн ​​грн, используя поддельные документы.

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