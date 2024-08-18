В ПФУ объяснили, почему пенсия меньше, чем ожидали, на что нужно обратить внимание при расчетах.

Украинцы продолжают получать пенсионные выплаты, но они могут получать изнуренные выплаты в некоторых случаях. Пенсионерам, которые продолжают работать, недоступны некоторые надбавки. Если лицо не сообщит Пенсионному фонду о том, что оно продолжает работать несмотря на пенсионный возраст, ему придется вернуть излишне начисленные средства. Об этом сообщили в ПФУ.

Поэтому важно сообщить Пенсионному фонду о своем трудоустройстве заблаговременно, иначе излишние выплаты, которые человек будет получать из-за отсутствия информации, придется вернуть.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что несообщение или несвоевременное уведомление о трудоустройстве или регистрации предпринимательской деятельности ведет к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возвращению. Срок для уведомления органов ПФУ о таких изменениях составляет 10 дней.

Возврат избыточных средств может быть как добровольным, так и принудительным:

Добровольный вариант – гражданин самостоятельно возвращает избыточные средства. Принудительный вариант – Пенсионный фонд Украины содержит 20% от пенсии лица для компенсации расходов, что может уменьшить размер выплат.

Также обязательно нужно уведомлять органы ПФУ об увольнении с работы, поскольку это может привести к увеличению пенсионных выплат.

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Как писала Politeka, украинские пенсионеры могут получать больше выплат, названо главное условие.

Также Politeka сообщала, в ПФУ предупредили, что нужно срочно сделать.