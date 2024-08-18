Военного обвинили в похищении военного имущества согласно ч. 4 ст. 410 УК Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

ДБР при содействии СБУ завершили досудебное расследование в отношении должностного лица одной из воинских частей по факту похищения военного имущества на сумму более 1 млн. гривен. Подробности дела сообщила пресс-служба ГБР.

В феврале 2024 года начальник состава вооружения взвода материально-технического обеспечения воинской части похитил два прибора ночного видения, которые впоследствии продал. Он намеревался списать эти приборы как утраченные во время боевых действий.

Фигурант нанес государству ущерб более 1 млн гривен. Его обвиняют в похищении военного имущества согласно ч. 4 ст. 410 УК Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Подан гражданский иск для возмещения нанесенного государству ущерба. Процессуальное руководство по делу осуществляет Дарницкая специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

Напомним также, что в Сумах двое правоохранителей получили гуманитарную помощь, якобы предназначенную для военных. Однако вместо того, чтобы передать ее солдатам, они продали помощь, и она не достигла своих назначенных получателей.

По данным ДБР, правоохранители подделали письма от имени руководства воинской части, в которых обратились в табачную компанию с просьбой предоставить сигареты как гуманитарную помощь для военных. От производителя они получили 15 тысяч пачек сигарет на сумму более миллиона гривен. Однако вместо того, чтобы передать сигареты военным, правоохранители продали их на местном рынке и через Интернет.

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