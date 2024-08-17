Медиум Анна Атаманова сообщила, что Сырский сейчас действительно действует более агрессивно и решительно, продвижение на Курщине не остановится, и недовольство путиным действительно растет из-за этого.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

О, там (ред. – на Курщине) очень будет сейчас горячо действительно, и там мы еще даже будем продвигаться немного. Сейчас люди начинают расшатывать недовольство в россии и особенно на власть тем, как они организовывают перемещение, выплаты. На это совсем не рассчитывали российские власти. И люди не готовы, никто о людях даже по-настоящему не заботится так, как было в нашей стране.

Смотрите, много бавовны будет, мы об этом говорили. Где еще, я не буду говорить, но будут еще в одном месте прилеты и активное действие наших военных. Когда меня спрашивали по поводу Сырского, я говорила, что он будет действовать более агрессивно, более решительными будут методы, и действительно сейчас мы это видим.

Американский сенатор Линдси Грэм очень положительно высказался по поводу наших наступательных действий на Курщине, заявил, что он рад, что Киев не сообщал о своих наступательных действиях, но Соединенные Штаты гордятся тем, что мы сейчас делаем. Поэтому скажите, приумножит ли эта операция помощь Украине?

Явной помощи такой, чтобы масштабной очень, не будет, но частичные выплаты, поддержка будет. Будут это делать завуалированно. А относительно того, довольны ли в Америке такими действиями, я сейчас посмотрю с помощью ясновидения. Да, есть план, есть подготовка, и действительно к этому готовились заранее.

Как сообщала Politeka, Бюн сделала расклад и заявила, что на переговорах с россией у Украины будет серьезный козырь.

Также Politeka писала о том, что Сейраш рассказала о судьбе путина: кризисные годы, недовольство и отравление.