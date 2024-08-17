Ольга Сумская раскрывает свои секреты, как приготовить диетические котлеты из курицы и брокколи, которые поразят вас своей нежностью и сочностью.

57-летняя украинская актриса Ольга Сумская представила рецепт, как приготовить диетические котлеты из курицы и брокколи. Она также поделилась двумя секретами, позволяющими приготовить диетические котлеты нежными и сочными.

Куриные диетические котлеты

Ольга Сумская регулярно демонстрирует свои кулинарные навыки и делится рецептами с подписчиками. Недавно она показала, как приготовить диетические котлеты из курицы и брокколи для своей семьи на завтрак. Кроме самого рецепта актриса поделилась несколькими секретами приготовления. Оказалось, что брокколи была выбрана не случайно – она заменяет хлеб, обычно добавляемый в котлеты.

"Я люблю использовать овощи вместо хлеба", - призналась актриса в коротком видео.

Брокколи богат витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой. Содержащийся в броколе сульфорафан замедляет процесс старения, а питательные вещества помогают снизить риски заболеваний зубов и ротовой полости.

Чтобы приготовить диетические котлеты из курицы и брокколи по рецепту Ольги Сумской, вам понадобится:

Куриный фарш – 1 кг

Соцветие брокколи – 1 шт.

Луковица – 1 шт

Яйцо – 1-2 шт

Вода

Ольга советует натереть или мелко порезать лук. Брокколи следует ошпарить кипятком и мелко нарезать. Затем добавьте лук, брокколи, яйцо и немного воды в фарш.

Вода сделает смесь более сочной. Соль и перец добавляйте по вкусу. Важно: контролируйте консистенцию смеси, регулируя количество добавленных ингредиентов.

Из полученного фарша сформуйте котлеты. Ольга предпочитает небольшие, продолговатые формы. Жарьте на разогретой сковороде в общей сложности 15 минут.

"Я жарю котлеты на топленом масле, добавив немного воды", – поделилась еще одним секретом Сумская.

Что еще можно добавить в фарш вместо хлеба

Кстати, брокколи можно заменить другими овощами. К примеру, кулинарка Татьяна Литвинова предлагает рецепт, как приготовить диетические котлеты из куриного филе с добавлением болгарского перца, тушеного лука и зелени. Она запекает котлеты в духовке в специальных бумажных формочках, что придает блюду оригинальный вид.

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