Но есть несколько знаков Зодиака, которые действительно ненавидят быть в одиночестве.

Им нужно внимание, люди вокруг них или просто кто-то, с кем можно поговорить, и когда они застревают в тишине, не имея никого, с кем можно пообщаться, может показаться, что каждая минута длится год.

Названы знаки Зодиака, которые ненавидят одиночество:

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овны могут быть супернезависимыми, но они не могут долго оставаться одни, потому что они хотят признания и признания со стороны других, объясняет Джошуа Макгуайр , астрологический лайф-коуч. «Овнам поможет дать себе безусловную любовь и признание, которых они хотят, так что когда другие вступают в игру, они улучшают свой уже реализованный опыт», — объясняет он, и они не будут чувствовать такой срочности, когда будут работать в одиночку.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У Тельца карма вокруг «нужды», где они склонны либо нуждаться, либо нуждаться в том, чтобы в них нуждались, объясняет он. «Это помогает питать их чувство собственного достоинства», — говорит он. «Это помогло бы Тельцам глубоко понять, что их внутренняя ценность не основана на том, что они могут сделать или что они могут дать другим», — предполагает астролог. Таким образом, они будут чувствовать себя более контролируемыми и защищенными, когда они сами по себе, без внешнего влияния.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Знак близнецов хочет, чтобы их «близнец» сопровождал их в поездке. «Они почти одержимы общением, у них много идей, которыми они хотят поделиться и обменяться с другими, и они также хотят учиться у других», — говорит он. Лучший шаг — обратиться к своей другой личности в качестве приятеля, когда они одни. «Близнецы могут смягчить свою неприязнь к одиночеству, приняв свои противоположные стороны, вместо того, чтобы пытаться найти своего «близнеца» в других», — говорит он.

Рак (21 июня — 22 июля)

Рак — это воспитатель зодиака, и у него избыток эмоциональной энергии, поэтому он предпочитает быть с другими, где он может заботиться о них и быть позаботившимся о нем. «Если бы Рак мог направить свою заботливую природу на себя и не проецировать ее на других, его потребность в других не была бы такой сильной», — говорит он. «Кроме того, Рак мог бы выражать свою эмоциональную энергию по бесчисленным каналам — карьера, хобби, здоровье и т. д., а не направлять ее на кого-то другого. Делая это, он не будет чувствовать, что не выражает себя в одиночестве», — добавляет он.

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