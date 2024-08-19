Говорят, если вы не можете быть счастливы за другого человека, то это ваша проблема, а не его.

Обиженные знаки зодиака знают это слишком хорошо, вините астрологию или свой гороскоп, но они не могут не быть озлобленными.

В том же свете мы можем чувствовать злорадство , которое является тем больным и извращенным чувством, которое мы испытываем, когда радуемся чужому несчастью.

1. СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)

Скорпиона возмущает все, что он не может контролировать. Для Скорпиона, если вы не вписывается в его планы, он возмущается вашей готовностью быть свободным.

Свобода другого человека беспокоит Скорпиона, так как это означает, что вы не можете делать то, что он говорит, а они все время отдают приказы. Если вы проявите непокорность, вас будут очень ненавидеть.

2. РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)

Рыбы используют любой повод, чтобы обидеться, и это потому, что они ревнуют практически ко всем, кто идет. Если у вас есть романтическое счастье, забудьте об этом — ваш друг-Рыба будет чертовски обижен на вас. Если у вас «хорошее тело», ваш друг-Рыба посчитает, что вы его не заслуживаете.

По мнению Рыб, они заслуживают всего самого лучшего, и любой, кто имеет больше, чем они, вызывает у них негодование.

3. ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля)

Рожденные ревнивыми, Водолеи не имеют даже шанса в мире без обид. Они от природы обидчивы, и не только это — они порочны. Водолеи не просто обижаются, они кипят от ненависти и упорно размышляют обо всех ваших достижениях и славе, пока не найдут способ рационализировать, почему у вас так много, а у них так мало.

Водолеи не отрицают того, чего у них нет; они просто презирают вас за то, что у вас есть. Сильное негодование со стороны этой группы.

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