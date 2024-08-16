Узнайте, как подкормить петунии для обильного и продолжительного цветения с помощью простых и эффективных удобрений.

Цветущие петунии – настоящее украшение клумб, садов и входов в дома. Однако если они еще не начали цвести, это может быть разочарованием. К счастью, правильно подкормить петунию поможет решить эту проблему.

Садоводы любят петунии за их неприхотливость и длительное обильное цветение. Чтобы обеспечить непрерывное цветение, важно правильно подкормить петунию. Давайте рассмотрим, какие удобрения подходят для этого.

Минеральные удобрения

Прежде чем петунии начнут цвести, опытные садоводы рекомендуют подкормить петунии комплексными удобрениями, содержащими калий, фосфор и азот в примерно равных пропорциях. Идеально, если эти удобрения также содержат микроэлементы и магний.

Подходят такие препараты, как "Фетрика", "Кристале" или "Мастер". Растворите 20 г удобрения в воде и применяйте раз в неделю до начала цветения, чтобы подкормить петунии.

Когда начнут формироваться бутоны, используйте монофосфат калия. Для этого растворите 10 г вещества в ведре воды и опрыскайте растения. Это еще один способ, как подпитать петунии на стадии формирования бутонов.

Чтобы повысить пышность цветения, растворите столовую ложку гумата калия в воде и поливайте растения полученным раствором. Альтернативно можно использовать домашние средства, такие как раствор лимонной кислоты и дрожжей, чтобы еще раз подпитать петунии.

Подкормка лимонной кислотой

Для подготовки удобрения из лимонной кислоты растворите 10 г гранулированной лимонной кислоты в 10 литрах воды. Поливайте растения под корень, избегая попадания раствора в листья и стебли. Норма – пол литра раствора на каждый куст. Это еще один способ, как подкормить петунии, используя натуральные ингредиенты.

Подкормка дрожжами

Если вы предпочитаете натуральные удобрения, попробуйте раствор из дрожжей и сахара. Для этого смешайте 10 г сухих дрожжей с 2 ​​столовыми ложками сахара. Растворите смесь в ведре воды и оставьте на 2 часа в теплом, черном месте.

Поливайте петунии раствором в расчете на 10 литров на пять квадратных метров. Это еще один метод, как подпитать петунии, используя доступные и природные компоненты.

С этими советами вы сможете эффективно подпитать петунии и обеспечить их обильное и продолжительное цветение, придавая вашей клумбе живой и яркий вид.

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